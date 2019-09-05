一道好的料理，色、香、味都得具備。但說到喝茶，講求得不只是單一茶香與回甘，多層次才是好茶的關鍵。在所有茶類中，烏龍茶更被視為茶香表現最為豐富多樣的茶種。隨著種植、製茶技術的不同，烏龍茶也會產生不同層次的香氣。

看準烏龍茶輕烘焙口感的市場新趨勢，台灣即飲包裝茶領導品牌茶裏王，針對旗下「青心烏龍無糖」推出全新口味升級版，主打添加來自高海拔烏龍茶葉與兩大輕烘焙技術，釋放茶葉裡蘊藏的花香與甜香，再加上「單細胞生茶萃取技術」，完整詮釋烏龍茶的茶香、甜香、花香與回甘等深度感官體驗。以「茶種」、「烘焙」、「萃茶技術」三個面向的多層次堆疊，開啟輕烘焙烏龍茶的香氣三重奏，讓許多烏龍茶控都愛不釋口。

烏龍香氣首部曲：「多層次」茶種 添加嚴選高海拔烏龍茶葉 深化入口淡雅蘭桂花香

口味全新升級的青心烏龍，強調融入來自高海拔茶葉，相較低海拔，高海拔的種植環境與氣候條件佳，能留住茶葉本身柔長的香氣，還帶有一股幽若迷人的蘭桂花香。此次升級後的青心烏龍因加入了來自高海拔的烏龍茶葉，在品茶前，千萬別忘記感受第一層的淡雅花香，體驗烏龍茶迷人的特色香氣。

烏龍香氣二部曲：「多層次」烘焙 二大輕烘焙技術新亮相 入喉清香、甜香蔓延味蕾

符合近期興起的輕烘焙烏龍茶口感，與過去重烘焙技術不同，此次升級版的青心烏龍採用兩種全新輕焙火技術，強調能保留茶葉中較多的原始香氣，減少重焙火所帶來的焦苦味。「遠紅外線短時間烘焙」能穿透茶葉內部，激發深藏在茶葉裡的香氣，茶湯在入口後自然散發出令人感到舒服的清香前味；「110-125度長時間分段電焙」，則是延續茶葉裡柔和綿長的甜蜜香，以甜蜜香點綴入喉後的中味。此次茶裏王藉由二大輕烘焙技術，凸顯高海拔烏龍茶葉的茶香特色，開啟喝烏龍茶的前中味香氣體驗。

烏龍香氣三部曲：「多層次」茶湯萃取工藝 傳統製茶技術混搭「單細胞生茶萃取」 點綴烏龍茶香回甘尾韻

另外，茶裏王也透過為人所知的「單細胞生茶萃取技術」與傳統製茶工法，在茶葉萃取的過程中提升回甘物質的釋出，與激發烏龍茶葉中本身悠長的茶香，保留茶湯在入喉後回沖上來的回甘尾韻，以喝茶時最注重的回甘作為茶湯第三層次的收尾。

茶裏王青心烏龍茶全新升級 「輕烘焙」烏龍時代正式來臨 身為烏龍茶控的你絕對不能錯過!

炎炎夏日持續發威，茶裏王推出全新升級的「青心烏龍茶」，即日起於各大便利商店與消費者見面! 喜歡喝茶的你，千萬不能錯過這款清香回甘有感提升的「輕」烘焙烏龍。