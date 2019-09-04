（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）英國反對黨和叛逃的保守黨議員今天聯手推動立法，一天內就火速把阻止無協議脫歐的法案送出下議院，接下來將在上議院完成立法。不過，英相強生隨後提出動議，要求提前大選。

反對無協議脫歐派的議員昨天晚間以328票對301票，27票之差表決奪下今天的議事決定權，推動阻擋無協議脫歐的法案。下午經過2小時辯論，展開第一輪投票，以329票對300票通過二讀。

當地時間晚上7時針對相關修正案進行第二輪投票，反對無協議脫歐法案以327票同意、299票反對，28票之差通過三讀，將送往上議院進行之後的立法程序。

法案要求英國政府在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，強生（Boris Johnson）就必須致信給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），再度要求延長里斯本條約50條（Article 50），延後脫歐期限至明年元月31日。

表決結果出爐後，下議院接著進行提前大選的相關辯論。

強生表示，通過反對無協議脫歐法案，就等同是「終結和歐盟協商」。

他說：「下議院多次投票要離開歐盟，卻也投票要延後脫歐。今天，我憂心下議院選擇的是終結任何有意義協商。」反對黨議員對他大吼：「根本沒有（協商）。」

強生表示，這個法案將把控制權交到歐盟手上，迫使他「投降」，而他拒絕這麼做。他表示：「這個國家要走下去，顯然只有一個方式，那就是在10月15日舉行大選。」

英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意。

不過，工黨、蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）目前都表態不同意提前大選。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，強生提出提前大選，就像是把毒蘋果拿給白雪公主的壞皇后，而毒藥就是無協議脫歐。（編輯：林治平）1080905