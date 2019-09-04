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大馬雙子星塔

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）台灣留學生賴致愷赴美國阿拉巴馬州的奧本大學就讀，但開學第一天未現身，失聯超過2個星期，警方3日公布最新的監視畫面，三度尋求公眾協助。

21歲的賴致愷原就讀台北科技大學資訊工程系，參與雙聯學位計畫，7月赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University），但8月19日開學第一天，賴致愷沒有出席，奧本台灣同學會向警方報案。賴生至今已經17天下落不明。

奧本警方繼8月21日、22日兩度發布協尋公告後，9月3日第三度發布協尋公告，請求在8月18日以後見過賴致愷或是對他的下落有任何資訊的人打電話向警方通報。

奧本警察局警監杜錫（Lorenza Dorsey）署名的公告指出，台灣研究生賴致愷在開學第一堂課沒有現身之後，到現在還是下落不明。

警方公布在賴致愷住處附近拍下的監視器畫面。畫面中他戴著眼鏡，身穿黑底帶有白色條紋的運動褲、跑步鞋、T恤上衣。

警方表示，偵辦此案的過程中，得到聯邦幹員的協助，並已經進行多次探訪、察看電子裝置與監視器，但仍然無法得知賴致愷目前身在何處。

賴致愷的父親與北科大教授8月29日抵達美國，在駐亞特蘭大辦事處人員的協助下，前往拜會校方與警方。亞特蘭大辦事處向中央社說明，美國方面非常重視本案，允諾全力偵辦。（編輯：林治平）1080905

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