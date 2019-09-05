（中央社東京5日綜合外電報導）日本今天發生電車衝撞卡車嚴重意外，至少34人受傷，電車上共有約500名乘客，事發後已全數疏散。目擊者表示，卡車看起來可能是拋錨在平交道上，就這樣直接被電車撞上。

這列開往橫濱方向的京急線8輛編組的快速特急列車，今天上午11時40分左右行經橫濱市神奈川區，一經過神奈川新町站後馬上就跟卡車發生碰撞。

日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，截至下午1時，至少已有34人受傷，其中卡車司機重傷，另有兩人傷勢中等，31人則是輕傷。

日本朝日新聞報導，事故現場的平交道附近有許多住宅與超市。在事故發生前，一名30歲男性駕駛目擊卡車停在平交道上，可能因拋錨動彈不得，接下來柵欄降下，就這樣被電車撞上。

這名目擊事故的男子說，聽到一聲巨響後，瞬間就看不見卡車蹤影；接下來就是濃煙竄出，也可以聽到電車內傳來的慘叫聲。

住在事發現場附近、事發時正在自家一樓的59歲女性說：「出現一聲巨響，連住家都出現搖晃，還以為是火災發生爆炸。」

這名女性說，在黑煙直竄之際，有銀色及黑色的碎片飛來，有些還落在自己家裡的汽車上。

她爬上住家2樓一看，發現京急線的鐵軌冒出黑煙，首節車廂傾斜，也可以看到有人從首節車廂逃出，「有女性看起來像受到驚嚇而哭泣」；感覺天空中有像電車碎片的東西隨著黑煙在空中飛舞，「真令人吃驚」。

事發現場附近的看護專門學校25歲女職員說，工作時在一樓的職員室聽到巨大聲響，之後就聽到看見事故現場情景的女學生說，「發生大事了」。

NHK報導，警方正在進一步調查詳細事發狀況。京急電鐵公司表示，發生事故的電車上共搭載約500名乘客，事發後已協助車上所有乘客疏散。

警方表示，卡車司機因為被壓在車輛下方，雖然被緊急送醫，但傷勢嚴重。

京急快速特急列車一般行經這個路段的時速可達120公里，所以可能是在高速行駛情況下直接撞擊卡車。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080905