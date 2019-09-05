全球直銷龍頭，已有60年歷史的安麗（Amway），長期以保養品、保健以及科技家電進入人們生活中，而現今帶動該企業不斷向前邁進的推手之一，是29歲便加入安麗，短短6年便晉升為全球戰略與企業發展副總裁的安德魯．史密特（Andrew Schmidt）。他帶領的團隊所打造的全新獎勵制度「核心加碼計畫」（Core Plus），期望以新氣象創造不同於傳統的直銷商業模式。Andrew在台北受訪時指出，安麗具有多元化的價值觀，在核心加碼計畫的加持下，將成為年輕人創業的最好選擇。

Andrew過去曾在一家法國商業諮詢公司擔任顧問，在任職期間足跡遍布紐約、莫斯科和東京，並曾在日本和北美擔任安麗公司的顧問。其中讓他印象最深刻的，是在2011年3月14日首次踏入位於東京的分公司，當時剛經歷「311東日本大地震」，全日本都還沒從驚慌中回神，而當時負責人一句話，讓他至今仍感懷於心。

「我們不會因為天災就撤離，絕不會拋棄在日本的直銷商夥伴。」東京辦公室的負責人向Andrew如此擔保。Andrew說，從這點就可以看出來，安麗是一家為基層著想，並認真想為直銷夥伴盡心盡力的企業。

Andrew 2013年任職該公司北美地區成長暨事業發展總監，後被擢升為全球業務計畫副總裁，更在今年7月升任戰略與企業發展副總裁。過去三年，他的首要工作，就是要為這家有一甲子歷史的老字號，打造一個符合現代年輕人思維的獎勵方式，因此一手與他領導的團隊創立了核心加碼計畫。

Andrew 指出，現代社會步調快速， 尤其在事業、獲利方面，都講究高效率，因此，核心加碼計畫不僅能讓直銷商的獎金收入更有感，也更快速，並創造更多機會，能藉此優化領導組織架構。「核心加碼計畫是安麗兩大創辦人家族傾全力支持的全球獎勵制度，希望藉由更優渥的獎勵吸引更多人才，推動企業發展，使得安麗事業能夠更快速發展。」

近年來電商與網購的衝擊之下，轉型成為不可。Andrew 強調，藉由新型態的獎勵計畫與完整的培訓制度，年輕人不須出去送外賣、開共享汽車，就能做更具彈性的工作，成為斜槓創業青年，且獲利程度也不比這些打工經濟來的差。

Andrew 稱不管是年輕人或有著赤子之心的民眾，只要具備開放的心態、不怕與人打交道的性格，都能在這個平台創業，透過社群分享，自己做主創造收入，同時又能兼顧生活品質，為自己的人生加碼！