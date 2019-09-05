（中央社台北5日綜合外電報導）「紐約時報」（NYT）社今天刊出專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）的文章，指出美國應告訴北京除非武力犯台，否則台灣不會片面改變現狀，若對台北斷電，則上海也可能遭殃。

紀思道撰文指出，隨台海局勢升溫，部分安全專家愈來愈擔心中國領導人習近平可能在未來幾年出現對台冒進之舉，讓美國捲入衝突。

文章指出，習近平對香港強硬態度讓台灣民眾警覺，進一步削弱與中國和平統一的可能。中國似乎也已放棄爭取台灣民心，並穩步提升軍事能力，引發外界對習近平最終可能動武的擔憂。

軍事決策官員最擔憂的並非共軍大規模兩棲入侵，而是中國散播混亂並擾亂經濟，以藉此兵不血刃奪台，可能會祭出網攻台灣電網、破壞輸送資料及網際網路的海底電纜，或干擾行經南海、開往台灣的油輪。

台灣另有高階政府官員透露，台灣的反制手段可能包括空襲中國福建省，但紀思道認為，這會坐實北京對台灣將挑釁升級成開戰的想法，一旦成真，包括美國自己在內，都無人曉得華府會採取何種行動，台灣關係法雖有對台灣防衛的承諾，但內容含糊不清。

文章指出，美中若為了台灣而開戰將是災難，但台灣既是輸出全球90%最先進電腦晶片的技術重鎮，也是戰略地位的「不沉航艦」，若台灣任由北京封鎖或壓制，對美國也是災難。

紀思道建議，美國或許能採取一些行動降低危機風險，像華府應向北京強調，台灣不會片面宣布獨立，只有中國武力進犯才會使然；美國也可警告北京，如果台北遭斷電，同樣的事也會發生在上海，而一旦台灣船隻被騷擾，它們可能會改掛美國旗幟。

紀思道在文章尾聲時強調，這代表北京得想清楚未來幾年可能遇到的狀況，並向習近平表明，若擾亂台灣的自由，可能得付出極大代價。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080905