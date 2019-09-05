（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）土耳其總統艾爾段今天表示，若無法獲得足夠國際支持以因應敘利亞難民問題、若擬議中的敘利亞東北部安全地帶無法很快設置，這將迫使安卡拉開門，讓移民進入歐洲。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在安卡拉對執政黨正義發展黨（AKP）黨員演說時，作以上表示。他並指出，土耳其下定決心，要在9月底之前與美國合作在敘利亞東北部幼發拉底河（Euphrates River）東岸設置安全地帶，但若有必要，也作好單獨行動的打算。

根據「每日晨報」（Daily Sabah），艾爾段說：「我們將在沿450公里長的邊界設置安全地帶，目標安置至少100萬敘利亞難民。」他強調，土耳其目前已照顧超過360萬名難民，卻得不到來自歐洲聯盟的協助。

他說：「我們將被迫開門，不可以強迫我們獨自扛下這個重擔。」

報導指出，土耳其自2011年以來，已耗資超過370億美元因應敘利亞難民問題。

為解決難民湧入歐洲的問題，土耳其與歐盟2016年簽署難民協議，歐盟承諾對土耳其提供兩期共60億歐元財政援助，換取安卡拉協助遏止難民進入歐洲。土耳其指出，截至目前，歐盟僅支付8億5000萬歐元，土耳其一再要求歐盟履行援助承諾。

另一方面，土耳其和美國軍事官員於7日同意從敘利亞幼發拉底河東岸一直到伊拉克邊界的區域設置安全地帶，打造一條和平走廊，使流離失所而棲身土耳其的敘利亞人可以返回自己的國家，並期盼藉此為土耳其邊境村落和軍事前哨創造安全環境。

但土耳其方面認為美方對設置安全地帶的事一再拖延。（編輯：高照芬）1080905