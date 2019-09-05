（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）法國巴黎龐畢度中心的「非比尋常！」文學節目的在鼓勵各種形式的當代文學創作活力，今年邀請同樣探索文學與其他藝術表現的台灣作家鴻鴻擔任文學獎評審。

駐法國台灣文化中心表示，鴻鴻應龐畢度中心（Centre Pompidou）「非比尋常！」（Festival Extra!）文學節之邀，將於9月11日到15日出席活動。

「非比尋常！」文學節今年是第3屆，目的在鼓勵各種形式的當代文學創作活力，打破書本的紙質框架，將文學用於展示，結合表演、放映、音樂會等多元活動，否認「文學的終結」。

駐法國台灣文化中心表示，鴻鴻身兼詩人、劇作家、電影導演等多重身分，長期致力於文學跨域實驗創作；「非比尋常！」文學節策展人寇拉爾（Jean-MaxColard）訪台時，邀請鴻鴻擔任文學節所設的「海德席克」（Bernard Heidsieck）文學獎年度評審。

海德席克是法國詩人，生於1928年，卒於2014年，他創造「行動詩」（poésie action），或稱「詩表現」（poésie-performance），把詩與造型藝術、視覺藝術、聲音等藝術表現結合起來。

除了文學節活動，巴黎鳳凰書店（Librairie LePhénix）邀請鴻鴻於6日晚間6時舉辦他的「穿牆人」（Le passe-muraille）法譯本簽書會；鴻鴻另於10日出席穿牆人法文版譯者德琳（Sandrine Marchand）在現代文本及手稿研究院（ITEM）舉辦的翻譯工作坊。（編輯：郭中翰）1080905