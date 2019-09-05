（中央社美國查爾斯頓市5日綜合外電報導）颶風多利安（Dorian）今天逼近美國東海岸，強風豪雨狂襲美國南北卡羅來納州，此前這個怪獸颶風重創巴哈馬並造成至少20人死亡。

南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）市的部分地區淹水，電視畫面顯示民眾在四週一片漆黑水深及膝的積水地區划橡皮艇，來自海上的強風吹襲使樹木折腰。

報導說，由於氣象預報高達20英吋的降雨，以及預報員警告洪水暴漲，當地數十條街道封閉。

位於邁阿密的美國國家颶風中心（NationalHurricane Center，NHC）說，破曉時分，強度3級的颶風多利安位置在查爾斯頓市東南方約80英里的海面上，沿著東海岸朝北行進，最大持續風速每小時115英里。

正當美國準備因應重創巴哈馬的風暴來襲時，當局勒令疏散數十萬南北卡羅來納州與喬治亞州及其他地方的居民。

南卡羅來納州緊急應變管理局發推文表示，當地8萬多用戶電力中斷，並且至少有22個避難所收容被疏散的民眾。

巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）昨天表示，目前為止已知至少20人喪命，並說這次的風災簡直就是「一個世代的重創」。

而當巴哈馬淹水消退，美國海岸防衛隊與英國皇家海軍空投物資給生還者，並運送應急補給品。

聯合國緊急救援協調員洛科克（Mark Lowcock）與米尼斯會商後表示，大巴哈馬島（Grand Bahama）與阿巴科島（Abaco island），分別有5萬人及1萬5000至2萬人，急需收容設施、乾淨飲用水、食物與醫療用品。

大巴哈馬島上的民眾藉由水上摩托車與船隻，從被怪獸颶風淹沒和摧毀的房屋裡搜尋罹難者。

美國和英國的直升機正執行醫療後送，協調空中救援，以及展開估計災損的偵察飛行。

此外，挪威能源公司Equinor發聲明說，颶風多利安橫掃巴哈馬後，Equinor在當地的儲油槽發現原油外洩。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080905