反送中抗爭愈顯白熱化，所有香港人都把移民當作待辦事項；而香港財經作家「渾水」黃兆祺看好台灣創業環境，已準備投資台灣。

反送中抗爭局勢節節升溫，在情勢看似一觸即發之際，收到香港財經作家渾水的私訊：「本週我要去台北，有機會就碰個面吧。」本名黃兆祺的渾水，去年開始以新創創投的身分投資數位媒體平台，常透過專欄針砭時事，被視為香港90後重要的財經KOL（香港稱「關鍵意見領袖」）。

台灣網路數據分析公司QSearch，曾針對反送中議題做了1份即時社群數據分析報告。在「粉絲頁影響力」排行榜上，除了立場新聞、香港《蘋果日報》等主流媒體之外，個人KOL的影響力也相當大。其中，渾水的粉絲頁影響力整體排名在第23，個人粉絲頁則為第5名，顯示其言論舉足輕重。今年，他才28歲。

香港中文大學一畢業，渾水就在投資銀行工作，24歲出任家夢控股執行董事，成為全港最年輕上市公司董事。同時在股市立下無數彪炳戰功，攢下數千萬身家後急流勇退，改以專欄撰述為主業，書寫各種金融操作背後的暗黑伎倆。他為香港《蘋果日報》、《信報月刊》等寫了多年專欄，個人臉書粉絲也累積近9萬人。

香港民眾抗議反送中期間，訊息太多太亂，渾水協助核實消息來源和傳訊，除了文宣，也參與捐資，常常忙得沒日沒夜，因此這一次小聚也是一波三折，好不容易才見上面。見面就問他，香港真會如建制派議員田北辰所說，在中國大陸建國70周年10月1日，就是大限了嗎？一臉倦容的渾水嘆了口氣說，到底最後會發生什麼事情，都沒有人說得準，這個運動真的沒有「大台」（領導者），或許就是這天，也可能之前或之後，大家都是且戰且走。

那麼此行目的是辦移民嗎？渾水坦然承認，他在台灣已有不少合作與投資，然後要做一些安排。「基本上所有香港人都在談移民，如果有能力的話，就走吧。」他說就連建制派官員和學者，都不忌諱說自己在辦移民了，林鄭她兒子和她老公都是英國人嘛。「他們都是口不對心，說支持政府，但行動上是搞移民、把資產搬離香港。」

那要落腳何處？渾水說，台灣投資移民門檻只需150萬港幣，相對容易，但也有人擔心「今日香港明日台灣」，所以比較多人選葡萄牙，約310萬港幣，雖然還要通過葡語檢定。渾水笑說，他們這一代都是考試機器，應該不成問題。不過，他自己首選台灣，他喜歡台灣的文化和環境，就算有點風險，但在台灣待個20、30年應該還算安全，之後的事情就要交給兒孫去想吧。

其實，香港是靠中國大陸的崛起而賺了大錢，渾水的發跡也是搭上陸資要透過港股進行國際布局，在股市中攢足了身家。為什麼還要支持反送中，搞得現在社會動盪，港股大跌，連累自己的資產受損呢？渾水苦笑：「我良心也會不安的，你看現在站在最前線的人，都是年紀比我還小的學生，我6歲時香港才回歸，他們完全沒有經歷過英國殖民，現在卻為了爭取自由民主，搶在我前面，中了催淚彈、還有橡膠子彈、布袋彈，怎麼能忍心？」

他也直指，這顯示中聯辦對青年工作的統戰收編相當失敗，最近政府才檢討發現，他們只針對富2代、官2代做統戰，把錢給了一些「政治投機」的人，但這些人本身就是建制的一部分，根本不需要統戰，這錢就花得冤枉了，應該把力氣花在一些有反抗意識的人。

「其實香港沒有大家想像中的那麼多國際化。」渾水認為，如果要找內地資金、打中國大陸市場，香港是非常容易的，就看他故鄉是哪裡，又或是朋友圈搭兩搭，就可以搭到一個有錢的內地人。他自己的學長就在HKX（創科香港基金會），背後出資者就是阿里巴巴，要拿錢並不難。

不過，渾水偏好的是TMT（technology, media, telecom，數位新媒體），自己也擔任香港網路媒體 Fortune Inside的顧問。這類公司定位獨特，香港金融圈通常不會投資，他卻能從台灣網絡裡連結到一些比較願意投錢的國際資金。「香港做金融應該是滿好的，但是如果是做新創、創投，台灣環境比香港好很多。」

QSearch商務總監蔡汶成說，3年多前，QSearch因協助柯文哲分析網路社群風向打贏台北市市長選戰，受邀到香港分享經驗，因緣際會認識了渾水，雙方一見投緣，除了業務合作之外，也常會交換對事物的看法，覺得他是個很重情義，多才又多元的人。「那麼年輕就會做IPO（首次公開募股），財經上有想法，有空還會寫情色文學，是不是很多才？」蔡汶成爆了個小料。

最近渾水在評估準備投資的標的，是台灣社會企業玖樓（9floor）。玖樓共同創辦人柯伯麟坦承，與渾水的專案融資談得差不多了，最近香港很多人考慮移民來台灣，玖樓除了住宿之外，也提供工作空間，安排社區活動，介紹人脈，香港移民來此不只能住宿，還能在這邊創業、工作。

柯伯麟坦言，目前玖樓有108個房源，住房率9成以上，雖然利潤沒有很高，但比單單經營共享辦公桌收入更穩定。和渾水的合作模式應是由他及香港地產基金出資做都更融資，由玖樓承包改造並出租維運。內部評估，渾水不只能帶來資金，還可以帶來香港客源。

若能現世安穩，誰願意棄守故土？但倘若香港的未來真的大勢已去，渾水與玖樓的模式也許可以讓香港新創人才與創投資金把台灣當作庇護方舟，共同激發出更多可能。