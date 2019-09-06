「胸大便是美」已非時下對完美事業線的主流定義，要打造人人稱羨的胸型必須符合完美尺寸與形狀2大條件。想要塑造出形狀自然、手感柔軟的美胸，靠的是整形醫師的妙手，隆乳材質的選擇也是重要關鍵。

曲線玲瓏、大小適中、觸感自然的酥胸，讓許多女性夢寐以求。隨著醫美科技的進步，隆乳材質也不斷推陳出新，其中，水滴型果凍矽膠隆乳和自體脂肪隆乳，是目前市場上詢問度較高的2種隆乳方式。

丁斌煌醫師指出，雖然現代隆乳材質選擇多樣化，但並不是每1種材質都適合個人體質，在眾多隆乳術式中，以自體脂肪隆乳能減少身體對於異物感的排斥現象，胸型也會更加自然，觸感也更趨真實。

自體脂肪來源主要採用自己腰、腹、臀、腿等脂肪較豐厚的部位，因此對人體無毒無害，相較義乳放入體內可能產生免疫反應，或造成排斥現象相對減少許多。

丁斌煌醫師補充，利用自體脂肪的優點是將體內脂肪再利用，運用多餘的脂肪來達到豐胸的目的。值得注意的是，自體脂肪1次只能打入250c.c.至300c.c.的量，因此罩杯升級須分階段且分次進行，以避免脂肪硬化或鈣化的風險。

傳統豐胸材質缺點在於觸感不夠自然，給人只可遠觀，經不起觸摸的遺憾。而脂肪移植後的乳房，手感柔軟，形態真實，不論對女性自身或親密伴侶來說，乳房摸起來少了異物感，更容易被接受。

丁斌煌醫師分析，傳統隆乳材質有一定長度的傷口，術後恢復期較長，又需長期按摩乳房，時時小心避免義乳受外力擠壓，還要當心術後囊性收縮問題，對女性來說，無形中加重心理負擔。至於自體脂肪隆乳，相對而言，就沒有上述的額外負擔。

最後，丁斌煌醫師提醒，雖然自體脂肪豐胸無須拆線，但抽脂部位仍需拆線，因此術後1至2個月仍應注意傷口照護。傷口癒合後會留下紅色疤痕，少數人因體質不同可能反黑，但通常3到6個月後就會漸漸淡化接近正常膚色，民眾可以不用過於擔心。