（中央社記者邱國強北京6日電）美國參議院民主黨議員將把「香港人權與民主法案」列為本會期優先法案。中國外交部發言人耿爽今天說，這是「粗暴干涉中國內政」，奉勸有關政客「立即停止推動有關涉港議案」。

中國外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

耿爽說，美國國內一些人「執迷不悟、是非不分」，威脅推動有關涉港議案，對香港事務說三道四，粗暴地干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。

他聲稱，香港的未來和前途命運，「必須、也只能」掌握在「包括香港同胞在內的全體中國人民手中」。中國不懼怕任何威脅和恫嚇，任何妄圖破壞香港「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定的圖謀，都必將遭到「包括香港同胞在內的全體中國人民」的堅決反對。

耿爽說，任何干預香港事務和中國內政的企圖都不會得逞。奉勸美方有關政客立即停止推動有關的涉港議案，立即停止以任何形式干涉香港事務，要「多做有利於中美互信與合作的事情」。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）美東時間5日表示，民主黨參議員推動的優先要務之一，是針對「中國對香港的作為」採取立法行動。「我們必須採取行動，向中國國家主席習近平表明，美國聯邦參議員與香港人民肩並肩站在一起」。

這項跨黨派提案名為「香港人權與民主法案」，由共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）等人共同連署提案。（編輯：周慧盈）1080906