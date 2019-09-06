（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓國會法制司法委員會今天對法務部長提名人曹國進行人事聽證會，希望在今天午夜前表決他的聽證報告，在他的家人未出席作證下，朝野陣營就曹國涉及的各種質疑針鋒相對。

南韓聯合新聞通訊社報導，今天國會人事聽證會的最大焦點是曹國的女兒被質疑偽造獎狀、實習證明及論文造假問題，曹國全面否認相關質疑。

就曹國慫恿東洋大學校長澄清女兒獎狀非造假的質疑，曹國承認與東洋大學校長通過電話，但表示沒有要求校方做偽證。他說，若在東洋大學任教的妻子為女兒偽造獲獎證明，理應承擔法律責任。

韓聯社4日報導，曹國妻子鄭京心（譯音）是東洋大學教授，曹國女兒在大學時期曾獲得東洋大學校長獎，檢方3日已確認事實。

曹國在聽證會上也表示，沒有介入女兒在檀國大學和公州大學短期實習的事情。

之前出訪泰國、緬甸、寮國的總統文在寅在海外以電子郵件裁示，指示青瓦台敦請國會最遲於6日晚間12時將人事聽證會報告書送交青瓦台。朝野政黨因此緊急在今天舉行證人不含曹國家人的國會人事聽證會。

韓聯社4日報導，如果截至6日午夜，國會仍未提交聽證報告，文在寅可從7日起任命曹國為法務部長。有觀察認為，正出訪東南亞的文在寅6日回國，而7日和8日為週末，文在寅可能於9日任命曹國。

在透過電視實況直播的國會人事聽證會中，曹國今天一開始先就自己和家人涉及的各種疑竇對青年一代造成傷害並讓全體國民失望道歉，之後表明對推進權力機構改革的堅定決心。他說，完成司法改革任務是自己的使命，將不為一己私利，堅定推進權力機構改革，確立公平的法律秩序，為打造公平社會貢獻綿薄之力。凸顯他對文在寅任命他為法務部長以全力改革權力機構的堅定決心。

在聽證會上，朝野議員還就檢方調查法務部長提名人之舉是否越權展開辯論。曹國說，身為被提名人不適合表示意見。

在朝野政黨爭執下，曹國的人事聽證會原定於2日至3日進行兩天。但，由於曹國女兒被質疑偽造獎狀、實習證明及論文造假問題等不經過大專聯考途徑，輾轉於首爾大學、高麗大學，最終就讀釜山大學醫學專門大學院，以及曹國母親為理事長的「熊東學園」因曹國的弟弟債務弊案等爭議，使人事聽證會未能舉行。

檢察廳8月27日對曹國及家人展開突擊式搜查調查，南韓第一大在野黨自由韓國黨提出「對犯罪嫌疑人進行國會人事聽證會並不適切」的意見。

曹國2日在國會召開長達8小時20分鐘的「通宵達旦釋疑」記者會，對自己和家人涉及的各種疑竇進行澄清。對於爭議較大的問題，曹國幾乎都說沒有介入。

54歲的曹國2017年5月至2019年7月底擔任青瓦台民政首席秘書，備受文在寅信任，外界質疑檢方能否對曹國涉及的案件徹查到底。曹國出身學界，曾任首爾大學法律系教授，向來高調批評權貴行為，被南韓社會稱為「江南左派」。（編輯：郭中翰）1080906