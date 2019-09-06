（中央社東京6日綜合外電報導）日本文部科學大臣柴山昌彥今天在政府內部提議，希望未來各單位撰寫公文書等，用羅馬拼音寫到日本人姓名時，原則上能用「先姓後名」的方式表述，各部會將朝這個方向來研究。

日本每日新聞5月曾報導，日本外務大臣河野太郎說，希望外國主要媒體用羅馬拼音報導日本人姓名時，能先寫姓再寫名。例如首相安倍晉三被寫成Shinzo Abe，未來希望能「正名」為Abe Shinzo。

他說，很多媒體在報導中國國家主席習近平及南韓總統文在寅時，使用羅馬拼音都採「先姓後名」的順序書寫，「首相安倍晉三也希望用同樣的順序書寫」。

不過，目前外國各主要媒體報導到安倍晉三時，還是用Shinzo Abe。

日本放送協會（NHK）報導，柴山今天在閣員座談會上表示，希望政府各單位撰寫公文書等，在用羅馬拼音寫到姓名時，原則上能以「先姓後名」方式表述。

日本社會一直以來遇到要用羅馬拼音表述姓名時，都會像歐美人士一樣「先名後姓」，但2000年時的文部省（文部科學省前身）國語審議會，曾做出希望「先姓後名」的答覆。

柴山在今天的記者會上說，大家可能未必十分清楚2000年時審議會所做答覆的主要內容，隨著全球化社會進展，各國人士彼此意識到語言與文化的多元化，變得越來越重要，「依照日本傳統的姓名表述方式，有其意義」。

日本內閣官房長官菅義偉也說，未來會以柴山所說的方向，以內閣官房為主，在各相關部會來研究具體處理方式。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080906