（中央社台北6日電）香港地鐵太子站8月31日晚上發生警察毆打乘客事件，有傳言稱港鐵今晚將會銷毀相關的錄影畫面，因此一早就有市民前往太子站下跪與靜坐抗議。港鐵今天澄清，表示相關錄影會保留3年。

網上有傳言指出，港鐵將於今晚7時30分刪除警方8月31日在太子站行動的閉路電視錄影片段。

當天晚上是近期反送中運動的暴力之夜，防暴警員及速龍小隊成員進入太子站內並登上列車採取行動，期間揮棍及噴胡椒噴霧，最終多人受傷被捕，引發極大爭議。

在傳言影片將銷毀後，今天早上約7時一名身穿黑衣的少女在太子站站長室門外下跪，並表示下跪至晚上7時30分，要求港鐵公開8月31日當日的閉路電視片段。隨即陸續有近百人到場聲援。

根據香港01，因應太子站內有人群聚集，港鐵晚上5時許已宣布太子站暫時關閉，以確保乘客和員工安全。

稍早時，港鐵也已說明，一般來說錄影畫面都會在28天後銷毀，但為了配合有關調查，有些畫面會予以保留。港鐵已確定將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留3年，這種作法也參考了私隱專員公署的指引。

港鐵車務總監劉天成曾在9月2日表示，港鐵會831事件作出檢討，但強調不適合公開車站當晚的閉路電視片段，因為錄像涉及大量乘客容貌，關乎個人隱私。他並強調當晚是涉及大型衝突需警方協助。（編輯：張淑伶/周慧盈）1080906