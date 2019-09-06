（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓英文韓國時報（The Korea Times）今天刊登外交部長吳釗燮投書，專文呼籲聯合國敞開大門納入台灣，不應屈服中國脅迫，落實聯合國包容及普遍性原則。

吳釗燮在英文韓國時報刊登以「建立包容性的聯合國需要納入台灣」為題的專文中說，總統蔡英文今年7月出訪加勒比海友邦期間曾過境紐約，並在與友邦駐聯合國常任代表會晤時，重申台灣2300萬人有權參加聯合國體系。

吳釗燮說，聯合國永續發展目標（SDGs）是為了達成更美好的未來，旨在指導世界在「不遺漏任何人」的前提下，朝永續方向前進。

在今年7月舉行的聯合國永續發展高階政治論壇中，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）再度提醒各國注意「包容之重要」，因為「不公平及不包容的發展將無法永續」。

「包容」及「不遺漏任何人」是實踐聯合國永續發展目標的關鍵。全面民主化的台灣，在落實聯合國永續發展目標已獲致相當成果，並積極協助有需要的國家。

專文提到，因為政治因素干預，台灣被排除於聯合國相關會議、機制及活動之外，而這已經嚴重損及聯合國永續發展目標的基礎，亦即需要所有國家、利害關係者及人民參與的夥伴原則。

他說，台灣有能力也有意願分享成功經驗，並進一步對達成聯合國永續發展目標的集體努力做出貢獻。

經過多年的努力，台灣在減貧及零飢餓的目標上已有顯著進展，我國低收入戶比率已降至1.6％；全民健康保險目前覆蓋率已達99.8％；2018年台灣的廢棄物回收率達55.69％，識字率為98.8％；嬰兒死亡率為千分之4.2。這些數值均遠優於SDGs設定的標準。

台灣政府更訂定6項契合SDGs的主要關注項目，包括「智慧水資源管理」、「永續能源轉型」、「潔淨空氣」、「永續物料管理及循環經濟」、「生態保育綠色網路」，以及「永續發展目標合作夥伴關係」。

專文也說，近年來，台灣對太平洋、亞洲、非洲、拉丁美洲及加勒比海的夥伴國家提供發展援助及進行合作計畫。

經常遭引用做為排拒台灣於聯合國之外的法律根據就是1971年聯合國大會通過的第2758號決議。然而，這個決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未認定台灣是中華人民共和國的一部份，令人感到遺憾的是，聯合國持續不當引用及錯誤解釋決議孤立台灣。

吳釗燮說，國際組織成立的目的在達成會員的共同目標，而非為單一會員服務，當中國強迫聯合國體系遵守所謂「一個中國」原則時，聯合國卻無所作為，令人遺憾。

他說，台灣已做好準備，並意願也有能力做出貢獻，如果聯合國持續屈服於中國的脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京氣焰，也損及國際社會的努力。

吳釗燮呼籲聯合國不應屈服中國的脅迫、不應排除台灣的參與，應對台灣敞開大門，使台灣可以和全球共同達成聯合國的永續發展目標（SDGs）。（編輯：王永志）1080906