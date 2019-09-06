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（中央社台北6日電）香港今天晚上再上演警方施放催淚彈及示威者縱火場景。由於不滿警方在8月31日太子站的暴力行動，有市民從上午開始就到太子站集合，晚間並在旺角一帶街道上演變為警民衝突。

香港地鐵太子站8月31日晚上發生警察毆打乘客事件，有傳言稱港鐵今晚將會銷毀相關的錄影畫面，因此一早就有市民前往太子站下跪與靜坐抗議。

在港鐵澄清相關影片將會保留3年以配合調查，以及警方下午5時許以安全理由宣布暫時關閉太子站後，原本太子站內示威者已散去，但到了晚上6時，又有超過100人在太子站出口聚集，呼叫口號並唱諷刺警察的歌曲。

綜合明報及香港01報導，晚上有身穿黑衣的人士跪在地上要求港鐵公開831當晚閉路電視的畫面。由於傳聞指出，831當晚地鐵站內有人死亡，因此今天有示威者高呼「生要見人、死要見屍」口號。

警方表示，晚上約8時30分左右，約有2000名示威者集結在旺角警署附近一帶的馬路，部分人手持攻擊性武器，有些則向警方投擲硬物。暴力示威者並拆毀路邊的欄杆及交通燈，還用鐳射燈照射在場警務人員。

防暴警察在旺角警署正門發射了至少7發布袋彈。警方並在9時20分左右施放催淚煙。大隊防暴警察在路上推進，開始清場。

大約晚上9時40分，示威者開始在街道燒雜物縱火。10時許，大批市民包圍防暴警員並大叫口號。

因應太子站附近有人群聚集，旺角站及太子站晚上都暫時關閉。（編輯：張淑伶）1080906

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