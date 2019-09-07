嘉義縣第四屆世界搏茶會首度移師中埔金蘭園區，7日安排時尚茶服走秀及茶舞迎賓，縣長翁章梁身穿茶服與貴賓在茶餅上簽名，正式宣告搏茶會展開為期10天，今年有貝里斯、泰國、奈及利亞與日本靜岡等國相聚搏茶，展區體驗有10大亮點，讓民眾感受嘉義茶香的獨特魅力。

「2019世界搏茶會 高山茶都.嘉義」活動，9月7日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部園區盛大登場。翁章梁上任縣長首度換址舉辦茶搏會，更邀請到將近十個國家來展示他們不同的茶文化，不僅要讓世界了解嘉義的茶，也讓嘉義了解世界的茶，希望吸引各界喜愛茶文化人士參與。

翁章梁說，嘉義縣是全國高山茶最大產地，搏茶會與世界對話，藉此培育茶藝、茶業、茶文化下一代，期許嘉義茶都不只國內知名，更讓全世界知道嘉義的好茶，邀請全世界的朋友們一起來品茶，展現出嘉義縣的創意與青春活力。

第四屆世界搏茶會開場，由知名設計師陳俊良帶領6名模特兒走秀展演時尚茶服SHOW，以及傑出演藝團隊雯翔舞團之茶舞迎賓、花漾女姬國樂女伶賀搏茶等揭開序幕，隨後由翁章梁帶領著貝里斯、泰國、奈及利亞、日本靜岡等來自世界各地的貴賓到搏茶各個展區體驗。

今年搏茶會10大亮點活動，包括獨嘉陶器館展出夢幻逸品；獨嘉茶學院親子DIY體驗；茶酒主題館科技互動遊戲；茶業展銷會各式茶器具及18鄉鎮農特產品；社區主題館(太和、瑞峰、石棹、隙頂)與戶外茶席(冷泡調飲)；世界大茶會與世界頂尖茶藝師共享品茗；時尚主題館欣賞世界茶藝展演及獨嘉大壺泡品茗六大茶種(白、黃、綠、青、紅、黑)；Tea Time兒童音樂會親子品茗；首屆優質紅茶評鑑搏世界「紅茶王」。