（中央社台北7日電）香港「反送中」運動的相關消息在官方大力壓制下仍傳至中國大陸，湖南省維權人士陳思明和他的20多名友人，近日在網上貼出遮著右眼的照片，藉此聲援反送中，但也因此遭到警方傳喚和警告。

自由亞洲電台6日報導，九龍尖沙咀上個月的反送中警民衝突中，一名女性示威者右眼疑似遭警方以布袋彈射中受傷；這一幕讓湖南株洲居民陳思明深受感動，他決定和20多個當地朋友透過行動藝術，向香港反送中運動致意。

陳思明說，「我的照片是我自己拍的，用手摀住右臉，我發在推特上面和微信群裡面。我們湖南株洲有個地區微信群，裡面有20多個朋友，他們也發了」。

陳思明表示，「我們用右手遮住右眼自拍」，而遮眼這動作有雙重含義，除了對於在抗爭運動中右眼受傷女孩的表達同情和支持，也是對港警濫用暴力的控訴。

由於持續聲援「反送中」運動，株洲警方5日再度傳喚陳思明，並予以嚴厲警告。

陳思明透露，因為這張遮右眼的自拍照，連他在內的24人都被警方約談過。警方告訴他坐牢不好受，沒有必要進去，並用威脅的口吻要求他不要繼續發推文。

陳思明的好友歐彪峰也受到威嚇，被警告以後不要在香港事務上發聲；但他強調自己不會退縮。

歐彪峰說，反送中的5項訴求中，香港行政長官林鄭月娥目前只宣布會撤回逃犯條例修訂草案，因此希望港人繼續堅持，並祝願香港透過這場史無前例的運動，最終能實現行政長官和立法會「真普選」的目標。（編輯：周慧盈/林克倫）1080907