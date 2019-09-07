（中央社東京7日綜合外電報導）今年第15號颱風「法西」強度逐漸增強，日本氣象預報士杉江勇次表示，法西跟一般颱風不同在於風雨不是逐漸變強，而是急劇變強，有可能從關東地方沿海地區登陸，必須嚴加防範。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳預測，法西可能在8日晚間到9日接近關東地方，目前以每小時35公里速度朝西北西方向移動。

法西到日本時間下午3時的中央氣壓970百帕、中心附近最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺；法西相對來說規模較小，但卻是很扎實的颱風。

氣象廳預測，法西到明天凌晨中心氣壓為965百帕、最大瞬間風速每秒55公尺；明天下午中心氣壓為955百帕、最大瞬間風速每秒60公尺。

隨著法西接近東日本，目前預測關東地方、伊豆群島及東海地方，可能出現每秒30公尺以上的颱風中心附近最大風速，這樣的強風除了可以吹斷樹木與電線桿等，也可能吹翻行駛中的卡車，所以在戶外行動變得相當危險。

法西周邊有發展非常旺盛的雨雲，只要接近就會在短時間降下大雨，可能造成土石災害、低窪地淹水、河川暴漲等情況；特別是在首都圈等大都市，雨水很難進入地下，特別容易發生淹水及河川暴漲等災情。

日本氣象公司weather map氣象預報士杉江勇次撰文指出，法西接下來將持續增強，預測到明天中心氣壓將為955百帕、最大瞬間風速每秒60公尺，並保持這樣的強度在明天晚上接近靜岡縣到關東地方的南部沿海地區，有可能登陸。

他說，如果法西真如預測強度登陸關東地方的南部沿海地區，就有可能成為60多年來直撲關東地方的最強等級颱風，也可能是直撲關東地方颱風中極為危險的颱風。

杉江表示，1951年後從關東地方登陸的颱風，在法西前只有4個颱風的中心氣壓低於970百帕，屬於威力較強的颱風；這次的法西雖然規模小，但有可能以破紀錄強度直撲關東地方。

他說，跟8月侵襲西日本地方的今年第10號颱風柯羅莎相比，柯羅莎侵襲時是風雨逐漸變強，但影響時間比較長；法西屬於規模較小但扎實的颱風，會急劇帶來強風大雨，但影響時間相對來說也會比較短，這是法西的一大特徵。

至於東海地方，杉江說，過去已有多個中心氣壓低於960百帕的颱風登陸過。

杉江表示，根據目前預測，法西暴風圈可能在明天晚上10時左右觸及關東及東海地方的沿岸地區，屆時天氣將急劇變化，有可能對交通機關帶來嚴重衝擊，連帶影響到9日的通勤與通學狀況。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1080907