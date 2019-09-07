（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）今天表示，伊朗已經啟動新型離心機，以加速提煉濃縮鈾，並宣稱德黑蘭當局有能力把濃縮鈾純度提高到20%以上。

法新社報導，卡馬萬迪在首都德黑蘭舉行的記者會上說，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisationof Iran）啟動了20台IR-4型、20台IR-6型離心機，這是伊朗縮減2015年核子協議承諾的第3步措施。

他告訴記者：「這些機器的生產力是先前機種的好多倍。它們昨天開始運作。」

伊朗當局今天還指出，將允許國際原子能總署（IAEA）繼續監控伊朗核子計畫。

路透社報導，卡馬萬迪強調，各國沒剩多少時間能挽救2015年簽訂的伊朗核子協議，且伊朗有能力把濃縮鈾純度提高到20%以上，儘管德黑蘭當局目前還沒有打算這麼做。

他說道：「我們已開始解除這項協議對我們核子研究和發展的相關限制…這包括開發更快速、更新型離心機…如果其他各方履行自身承諾，所有這些步驟都是可逆轉的。」

卡馬萬迪還說：「關於我們新的核子措施，我們已告知國際原子能總署，它依然能造訪我們的核設施。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080907