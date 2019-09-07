▲祈錦鈅受邀拍攝新北市政府警察局反毒宣導照片，網路上穿警服美照瘋傳，被封「最美警官」。（圖／固力狗娛樂提供）

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正妹歌手祈錦鈅，有著酷似周子瑜的外表，日前受邀拍攝新北市政府警察局反毒宣導照片，網路上穿警服美照瘋傳，被封「最美警官」上萬人想被逮捕，因為宣導效果出奇的好，將於9月11日再次接下反毒代言工作，小鈅將穿上警服前進校園，受邀新北市政府警察局前進大觀國中參加「青春六部曲」的電競對決遊戲直播主持。

小鈅開心表示從小覺得警察很帥，這次的任務很特別是警察和同學舉辦電競遊戲PK，「我將擔任電競直播主報導雙方在校園互毆的情況，個人是覺得警察同仁們因爲認真值勤無法好好的打遊戲。」大膽賽前預測這場比賽應該是同學的贏面比較大。

▲祈錦鈅受邀拍攝新北市政府警察局反毒宣導照片，網路上穿警服美照瘋傳，被封「最美警官」。（圖／固力狗娛樂提供）

對於這次的青春六部曲宣導內容「不吸毒、不加入幫派、不霸凌、不飆車、不援交及不當詐騙車手」，其中對於不霸凌最有感，小鈅回想讀書時期悲慘的歷史，據瞭解祈錦鈅當年在學校因為出色清秀的外表，因此被隔壁班混混女同學看不順眼，每到下課時都會找上門在小鈅教室門口叫囂，因為混混女同學勢力龐大，同班的同學也不敢施予援手，自己在孤立無援下，長時間的精神壓力，造成很大的心理障礙。

小鈅提到：「我後來花了很長的一段時間才走過創傷，雖然多年之後女混混同學也有特別向我道歉，對這件事才慢慢釋懷，想以過來人的身份鼓勵被霸凌的同學，要對自己有信心，自己很了解不被世界接受孤單的感覺，但即使如此也不要否定自己的價值，不要放棄自己」。

▲祈錦鈅受邀拍攝新北市政府警察局反毒宣導照片，網路上穿警服美照瘋傳，被封「最美警官」。（圖／固力狗娛樂提供）
▲祈錦鈅受邀拍攝新北市政府警察局反毒宣導照片，網路上穿警服美照瘋傳，被封「最美警官」。（圖／固力狗娛樂提供）

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