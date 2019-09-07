2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今（7）日進行首日賽事，吸引260名選手前來參戰，其中我國聽障射擊國手莊馨儀和挪威籍教練組成「師徒檔」參賽，相當吸睛也留下不錯成績。

為推廣馬祖莒光好風光，連江縣政府於莒光東、西兩島首辦運動賽事，經過半年籌備、會勘、宣傳，今日賽事登場更吸引不少台灣選手，以及來自挪威、德國、日本、香港、中國的朋友前來共襄盛舉。

參加甜蜜雙人組的「師徒檔」挪威籍的Geir Arne Lodgaard與莊馨儀，而莊馨儀另一身份是國內聽障射擊國手，她今日與教練Lodgaard以29分54秒4完賽。

莊馨儀透露高中接觸到定向越野，但因覺得自身不適合繼續練，因而改練較靜態的空氣步槍，不過定向越野仍是她的興趣，今年暑假至挪威也與當地的愛好者練習，才發現不少人都是從小開始玩定向越野，她還有與年齡逾80歲的男選手參賽，也可以證明定向越野在歐洲十分風行。

定向越野近年在台逐漸興盛，不過已在歐洲風靡許久，Lodgaard表示，自己從12歲就和父母一起參賽。該項運動並非跑得快就能獲勝，還得動腦筋找出最快速的跑法，以花費最短時間者為優勝，且期間只能透過地圖、指北針進行導航。

本屆賽事分成菁英組、背包客組、老兵組、甜蜜組。今日在西莒率先登場，菁英組採順點賽制，須在60分鐘內完成賽事；背包客組、老兵組、甜蜜組則是屬於積分賽，限定選手要在100分鐘內，完成20個檢查點。

今日各組賽事結束後，主辦單位舉辦盛大的選手派對，邀請在地莒光守備大隊樂團以及國際魔術師陳日昇團隊王重元演出，王重元結合定向越野及方塊海演出3種魔術，令每名選手瞠目結舌，也為首日賽事劃下完美句點，明日將在東莒舉辦第2天賽事，09：00於東莒國小出發，預計有240位選手參賽。