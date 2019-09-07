（中央社記者曾依璇巴黎7日專電）法國與巴西近期因亞馬遜森林大火及自由貿易協定議題失和，巴西總統波索納洛及官員相繼嘲諷法國總統夫人碧姬．馬克宏外貌。有法國學者認為，這是巴西政府討好部分選民的手段。

亞馬遜森林火災被視為國際環境危機，法國在南美洲擁有海外屬地圭亞那，圭亞那境內也有雨林，因此法國認為亞馬遜森林火災與法國有直接關聯，主張迅速投入資源救災。

但波索納洛（Jair Bolsonaro）並不領情，還指法國抱有「殖民主義者」心態。

今年8月底，有網路使用者在臉書（Facebook）把66歲的法國總統夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）和37歲的巴西總統夫人蜜雪兒．波索納洛（MichelleBolsonaro）的照片對比，碧姬．馬克宏在照片中顯得較為老氣。

這名臉書使用者說「現在你們知道馬克宏為什麼要迫害波索納洛了吧」，波索納洛的臉書帳號回應說「別羞辱這傢伙（笑）」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即回擊表示，「這對他（指波索納洛）及巴西人來說都很令人遺憾，巴西女性大概會為這就是他們的總統而感到羞恥，這是非常不尊重人的攻擊」，他希望巴西人民很快能有一個行為舉止配得上這個職位的總統。

然而，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）9月5日在一場商界活動中又說，碧姬．馬克宏「真的很醜」，但隨後發聲明致歉。

碧姬．馬克宏的女兒歐齊埃（Tiphaine Auziere）在推特（Twitter）表示，現在是2019年了，竟還有政治人物攻擊女性公眾人物的外貌。

法國國際和戰略關係研究所（IRIS）拉丁美洲事務研究員溫杜拉（Christophe Ventura）接受「費加洛女士」雜誌（Madame Figaro）訪問時說，這些爭議是為了討好波索納洛的選民而設計的。

溫杜拉說，碧姬．馬克宏所受到的侮辱不是偶然，而是波索納洛及他的支持者在社群網站採用的政治策略，這是一種宣揚他的大男人主義的政治風潮，強調他的陽剛、捍衛一種社會階級，也就是男尊女卑，是有意凸顯傳統家庭及保守秩序的價值觀。

溫杜拉認為，這種論戰是要鞏固波索納洛自己的陣營，他的支持者能從他的男性觀點中獲得共鳴，這類侮辱性言詞會使巴西社會極端化，這就是波索納洛所希望的；雖然波索納洛的反對者會為這些侮辱性言詞而感到羞愧，但也有一部分人會覺得波索納洛有魄力，不逆來順受。（編輯：王永志）1080907