（中央社記者林育立柏林7日專電）德國總理梅克爾6日在北京表示，中英聯合聲明繼續有效，港人的權利和自由必須保障，呼籲港府與示威者對話。

根據德國官方公布的逐字稿，德國總理梅克爾（Angela Merkel）與中國國務院總理李克強會談後在記者會上表示，她與李克強討論人權與法治問題時，詳細交換了對香港局勢的看法。

梅克爾指出，中英雙方在1984年簽署的中英聯合聲明的「一國兩制」原則，以及從這個基礎上發展出來的香港基本法，保障港人的公民權利與自由，「這些權利和自由當然必須保障」，聲明仍有效力。

梅克爾強調，香港當前的問題只能用政治方式、也就是對話來解決，必須盡一切努力避免暴力，香港行政長官林鄭月娥釋出對話的信號和撤回修訂逃犯條例草案是重要的一步。

她說，期待在這樣的基礎上，示威者也有機會參與對話。

第12度訪問中國的梅克爾，今天在武漢啟程返國前，也再次強調和平解決香港問題的重要性，「不然將是一場災難」。

「德新社」（DPA）報導，梅克爾透露，她前一天在北京談到香港局勢時，中國領導人有「專心聽」，高層直接對話很重要。

不過她也強調，香港問題目前固然很重要，中國還有其它人權問題。（編輯：周永捷）1080907