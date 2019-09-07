（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美東台灣社群今天在紐約曼哈頓舉辦年度遊行，表達加入聯合國訴求。今年遊行路線改變，吸引不少新血加入，時值香港「反送中」抗爭延燒，參與者用行動力挺港人爭取民主自由。

第74屆聯合國大會17日在紐約總部開議前，大紐約與周邊地區台灣社群發起年度入聯遊行。參與者中午齊聚鄰近紐約大學的阿斯托廣場（Astor Place），集會一小時後展開遊行，走向曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館，全程約4.8公里。

全程參與的民主進步黨籍立法委員葉宜津受訪表示，看香港就知道，民主自由不是天上掉下來的，台灣經過眾多前輩流血流汗努力爭取才有今天。但有了民主自由與人權後，還是要繼續努力才能保持。

她說：「有個國家一直想要破壞民主自由人權制度，那個國家是中國，大家都知道。」

香港「反送中」抗爭延燒3個月，尚未平息。籌備遊行的社團「守護台灣自由」（Keep Taiwan Free）特別邀請香港夥伴演講，並在阿斯托廣場架設象徵抗爭符號的藍儂牆（Lennon Wall），對爭取民主自由的港人表達支持。

在美國留學的香港學運組織「學民思潮」前成員許穎婷受邀演講時說，「一國兩制」是個謊言，「今天香港就是要警惕台灣人，如果你擁護民主自由，就請你們繼續跟我們走下去，繼續保護台灣的民主還有香港人的自由」。

主辦單位設計的活動式藍儂牆上，不少便利貼上寫著「香港加油」；多輛腳踏車載運的移動式看板上，印有香港抗爭者主張撤回修訂逃犯條例等5大訴求；大合照時，參與者紛紛遮住右眼，聲援香港抗爭期間遭警方擊傷右眼的示威者。

在葉宜津帶領下，遊行隊伍從阿斯托廣場行經聯合廣場（Union Square）、帝國大廈、時報廣場等人氣鼎盛的地點，高呼Keep Taiwan Free、UN for Taiwan等口號，不少紐約客鼓掌叫好，替遊行者打氣。

遊行約2小時後抵達終點，參與者在中國駐紐約總領事館對街以演講、呼喊口號等方式，抗議中國打壓台灣、香港、西藏及新疆。主辦單位估計，今年約500人上街替台灣發聲。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，聯合國標榜包容與普遍性，卻丟下台灣，台灣2300萬人民不該被聯合國體系排除在外。聯合國致力實現永續發展目標（SDGs），台灣希望參與並發揮建設性作用，友邦都知道台灣是值得信賴的夥伴。

友邦馬紹爾駐聯合國常任代表卡布亞（AmatlainElizabeth Kabua）說，台灣不該遭邊緣化，台灣2300萬人民是聯合國大家庭一部分，就應該加入聯合國大家庭。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲率領入聯宣達團10多人參與遊行，友台立場鮮明的前美國副總統錢尼國安顧問葉望輝（Stephen Yates）也共襄盛舉。

葉望輝受訪時說，今年遊行格外重要，因為香港局勢讓全世界再次看清楚中共對法治與自由制度的所作所為。台灣明年1月即將舉行大選，且不斷面對中共威脅與施壓，在此時刻對台展現支持很關鍵。

這場年度遊行有20多年歷史，今年與往年最大不同就是路線改變，不再途經曼哈頓中城東側的聯合國總部。主辦單位期盼吸引更多目光，爭取愈來愈多認同台灣入聯理念的新世代加入。

活動共同發起人吳丞峻表示，今年有很多年輕人參與，是過去耕耘3、4年希望看到的成果，希望藉這些活動協助台裔美籍第二代尋找對台灣的認同感。變更遊行路線也期盼增加曝光率，讓更多國家的人知道台灣，進而支持台灣。（編輯：劉學源）1080908