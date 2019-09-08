（中央社記者姜遠珍首爾8日專電）南韓國營廣播電視公司「韓國放送」節目「日曜診斷LIVE」今天發表民調指出，「你是否贊成總統文在寅任命曹國出任法務部長？」，49%受訪者反對，回答贊成的僅37%。

上午8時10分至9時10分播出的「韓國放送」（KBS）時事座談節目「日曜診斷LIVE」主持人指出，這項KBS緊急民調是7日委託民意調查機構韓國Research以南韓全國1003名19歲以上成年人為對象的調查。

民調顯示，對於「你認為國會人事聽證會對曹國一家的疑惑有所消解嗎？」，59%回答「未能」、37%認為「消解」，4%表示「不知道」。

對於「你認為曹國出任法務部長公正嗎？」的提問，49%回答「不公正」、36%認為「公正」，15%表示「不知道」。

南韓法務部長被提名人、國立首爾大學法律學系教授出身的前青瓦台民政首席秘書曹國，6日在國會接受人事聽證會近尾聲時的晚間約10時50分，檢方以為女兒偽造東洋大學校長表彰獎狀涉嫌「偽造文書」的罪名，將任職東洋大學的曹國妻子鄭京心（譯音）起訴。

鄭京心2012年9月7日涉嫌為女兒偽造東洋大學校長名義頒發的獎狀，這份文件對她女兒進入釜山大學醫學專門大學院（研究所）就讀發揮關鍵性影響。

南韓報導指出，文在寅有望在出訪東協3國返回首爾後首個工作日即9日批准任命，使曹國以部長身分出席10日的國務會議。

由於鄭京心被檢方起訴，曹國能否順利出任出現新變數。（編輯：陳永昌）1080908