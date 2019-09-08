▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠和其家人。（圖／主辦單位提供）
▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠和其家人。（圖／主辦單位提供）

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「定向越野」不僅是比體力，更是需要腦力激盪，去年底香港亞錦賽銀牌、我國好手黃敏惠今(8)天在「2019馬祖定向東西莒錦標賽」跑出49分15秒，連兩天賽事都拿下菁英組第1，而她不僅是運動健將，今年還將成為北醫新鮮人。

高瘦、白淨的黃敏惠初次見面不像是熱愛戶外運動的女孩，但她最愛的是運動卻是走進戶外的定向越野和足球，她表示國小中年級，爸媽就幫她和哥哥報名定向越野推廣賽，結果原本只是陪伴在旁的爸媽，最後也一起參賽了，這回一家四口同遊馬祖。

▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠和其家人。（圖／主辦單位提供）
▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠和其家人。（圖／主辦單位提供）

黃敏惠說，「這是結合智力的運動，不只是單靠體力。迷失方向的時候，還要專注、冷靜，就跟讀書有異曲同工之妙，考驗心理素質，爸媽以前接送我們去，去久了就一起參加，還可以家庭同樂，也因為定向越野踏過很多地方。」

黃敏惠說起定向越野的好處，相當清晰有條理，就像她很自律、擅長時間管理，就讀中山女中的她從不補習，「因為很浪費時間」5月時靠學測成績，申請上台北醫學大學醫學系，未來想走復健科，或是運動相關科系。

▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠。（圖／鍾東穎攝 ,2019.09.08）
▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠。（圖／鍾東穎攝 ,2019.09.08）

黃敏惠在國際賽成績不俗曾獲4銀3銅，但始終少1面金牌，上月在日本亞青和冠軍只差6秒，讓她相當扼腕，年底將滿19歲的她目標擺在明年韓國亞錦賽，計畫在最後一次20歲以下的組別中，奪得生涯首金。

▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠奪得第1。（圖／主辦單位提供）
▲「2019馬祖定向東西莒錦標賽」，我國好手黃敏惠奪得第1。（圖／主辦單位提供）

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