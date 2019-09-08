（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）台灣文化部文化資產局與馬來西亞喬治市世界遺產機構首次合作，前者負責修復喬治市各種宗祠，期望透過雙邊交流與技術輸出，共同培育人才。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處8日發表聲明說，兩個單位共同擇定檳城首府即喬治市的宗祠為修復對象，並選中檳城文山堂為首個合作目標，完成後於7日在檳城潮人居（Jetty35）舉辦「檳城文山堂邱公司彩繪修復成果發表會」開幕典禮。

文化部文化資產局長施國隆親自飛來檳城出席並主持典禮，另外檳城州立法議會議長劉子健、檳城文山堂邱公司主席邱思夏、檳城州議員魏子森及馬來西亞台灣商會聯合總會副總會長李鴻隆都出席見證。

這次計畫工作團隊是由國立台灣藝術大學、國立台南藝術大學與台灣專業修復師所組成，歷經一年來的損壞調查、科學分析與現場修復，使檳城文山堂彩繪歷史典故的內容風華再現。

施國隆表示，因台灣於傳統古蹟建築彩繪修復研究與實績累積多年經驗，且修復技術成熟，因此藉此與檳城文山堂邱公司合作彩繪修復，藉由科學修復技術，將蒙上歷史灰塵的傳統彩繪再現風華。

他透露，這次合作也讓台灣彩繪修復觀念與技術向國際輸出，提昇台灣文化資產保存修復觀念與技術的國際能見度。期許這次修復合作只是一個開始，希望未來能持續與馬來西亞共同合作，促進雙邊交流、技術輸出，共同培育人才。

「檳城文山堂邱公司彩繪修復展覽」即日起在檳城潮人居展開為期9天的展覽，呈現文山堂邱公司彩繪修復的契機、對彩繪所進行的歷史典故調查、保存現況的紀錄與科學檢測，並說明修復過程，以及對照修復前後的差異。

檳城文山堂邱公司是喬治市世界遺產機構之一，所建宗祠為檳城一級古蹟，祠內的木構彩繪藝術形式極具特色，不僅是從十九世紀末期保留至今的珍貴文化資產，更可經由家廟祠堂彩繪，一窺馬來西亞華人移民社會與原鄉藝術交織出的獨特風格。（編輯：陳永昌）1080908