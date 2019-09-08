（中央社威尼斯7日綜合外電報導）英國搖滾傳奇米克傑格（Mick Jagger）今天在義大利威尼斯影展攻擊美國總統川普的粗暴無禮、滿口謊言，並「撕毀」美國在環保上的各項措施，而非擔當起全球標竿。

「滾石樂團」（The Rolling Stones）主唱米克傑格因演出心理驚悚片「焦橙邪說」（The Burnt OrangeHeresy，暫譯）而現身威尼斯影展。

法新社報導，米克傑格表示，他對政治沉淪到互相辱罵地步感到痛心，「包括我自己國家本週」所發生的事。他指的是英國首相強生（Boris Johnson）以「娘娘腔」（big girl's blouse）、「氯洗雞」（chlorinated chicken）等字眼辱罵反對派工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）。

路透社報導，「氯洗雞」這個哏，出自柯賓曾批評英國領導人不顧食品安全標準等種種關切，一頭熱地想與美國達成貿易協議。

76歲的米克傑格在1960年代是搖滾樂壇出了名的壞小子，自己也承認「不總是以禮待人」，但仍大嘆現今社會的「兩極化和不文明」。

「你們看看今天…許多國家，包括上週我自己的國家，但尤其是美國，這真是巨大的改變。」

米克傑格堅稱，「這與禮貌無關」，而是憂心「種種的兩極化、蠻橫和謊言將把我們率領到哪個方向」。

他更提到環保，說全球環保措施原本就不多，現在更所剩無幾。

他說道：「此時我們處境十分艱困，尤其是在美國。美國所有的環保控制手段不過勉強到位而已，當今政府卻還進一步縮減，縮減到一丁點也不剩。」

鮮少評論政治的米克傑格說：「美國應該應該是環保措施的領頭羊，但卻選擇背道而馳的路。」

他因此大讚瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）等環保小鬥士，說：「我很高興有人對環保議題熱情到挺身抗議。」

16歲的桑柏格發起「週五為未來而戰」（Fridaysfor Future）活動，鼓勵高中生走出校園，在街頭表達對地球暖化的憂慮。

環保人士還在威尼斯影展敦促各界「聽聽孩子們的聲音」，要求「讓紅毯綠化」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080908