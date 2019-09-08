（中央社利雅德7日綜合外電報導）國營沙烏地新聞社今天報導，沙烏地阿拉伯親王阿卜杜拉齊茲．沙爾曼獲任命為能源部長，取代法利赫。這是沙國王室成員首度擔任這個全球最大石油出口國的能源部長要職。

沙烏地新聞社（SPA）援引王室命令表示：「法利赫（Khalid al-Falih）遭到革職。阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）殿下被任命為能源部長。」報導說，能源部副部長也遭撤換。在沙國受到油價疲弱衝擊之際，能源部人事出現重大改組。

阿卜杜拉齊茲是沙國實質領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）同父異母的哥哥。沙國正準備將國營石油巨擘阿美公司（Aramco）掛牌上市，備受市場期待。

自法利赫2016年被任命為石油部長以來，他一直是沙國能源政策的代表，但這名資深官員的職權近幾週不斷萎縮。他幾天前才被拔去阿美公司董事長一職，由沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）負責人魯馬揚（Yasir al-Rumayyan）取代。

阿卜杜拉齊茲長期擔任沙國參與石油輸出國家組織（OPEC）代表團的成員，早在1980年代即任職石油部，在石油產業擁有數十年的經驗。他在2017年被任命為負責能源事務的國務部長，並與前石油部長努艾米（Alial-Naimi）密切合作，擔任數年副手。

部分業界人士表示，阿卜杜拉齊茲累居多年的經驗，克服以往王室成員無法擔任能源部長的難關。

現已關閉智庫阿拉伯基金會（Arabia Foundation）的創辦人西哈比（Ali Shihabi）表示，阿卜杜拉齊茲自1980年代起，幾乎參與每場石油輸出國家組織會議，所以有豐富的機構經驗。

沙國消息人士與外交官說，傳統觀點認為，執政的沙國王室認為石油部長之職十分重要，若由王室要員出任可能破壞微妙的權力平衡，石油政策也恐將遭王室政治運作挾制。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1080908