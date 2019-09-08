（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國首相強生今天任命柯菲為新任就業暨退休保障大臣，取代不滿強生處理脫歐方式而辭職的前任大臣魯德。英國外相和財相今天表示，強生仍維持原定脫歐計畫，不會尋求延後脫歐。

強生（Boris Johnson）的辦公室今天宣布，由柯菲（Therese Coffey）接任就業暨退休保障大臣（Workand Pensions Secretary）。昨天請辭的魯德（AmberRudd）今天則表示，她未見到政府盡足夠努力嘗試和歐洲聯盟（EU）達成脫歐協議。

魯德接受英國廣播公司（BBC）訪問時還說，政府目前並未進行任何正式的脫歐協商，她也不知道其他閣員是否會跟進請辭。不過魯德強調，她不會退出政壇，也不會離開保守黨。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天則告訴天空新聞網（Sky News），強生雖在國會接連遭受失去過半優勢和提前大選提案遭封殺等重大挫折，仍決心維持讓英國在10月31日脫離歐盟的計畫。

拉布表示，強生「當然」不會在英國脫歐事務上違反法律，且英國政府仍持續努力和歐盟達成過渡協議，雙方談判已有進展。

英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）今天透露，首相強生在10月的歐盟峰會將不會要求延後脫歐，但會努力取得緩和脫歐衝擊的協議。

賈維德接受BBC節目「安德魯馬爾秀」（AndrewMarr Show）訪問時表示：「首先，首相會出席（10月）17和18日的歐盟峰會，並試圖達成一份協議。他屆時絕對不會要求延後（脫歐）。」

賈維德還說，強迫英國首相必須向歐盟要求協商延後脫歐的法案規定，英國國會若未在10月19日期限前投票通過新協議，或是同意英國無協議脫歐，即須尋求延後脫歐。因此政府關注的是這個日期。

賈維德表示：「法案提到的重要日期是19日，屆時我們將考慮手中選項。我們將在10月31日脫離歐盟，這件事並未改變。我們將遵守所有法律，因為任何政府都絕對應該守法，但我們必須等著看到時候發生什麼事。」

不過，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves LeDrian）今天表示，法方拒絕讓英國脫歐日期有任何延後。他在歐洲第一電台（Europe1）節目「大訪談」（Le Grand Rendez-vous）上說：「在目前情況下，我們拒絕！…我們不要每3個月就經歷一次。」

另一方面，在野工黨首席財政發言人麥唐納（JohnMcDonnell）今天表示，英國若組成看守政府，必須由工黨主席柯賓（Jeremy Corbyn）擔任領導人。

麥唐納還告訴BBC，有必要採取所有可能行動避免無協議脫歐。他也相信，歐盟當局會同意讓英國脫歐日期延後，因為他們過去曾做過這樣的擔保。

英國商業大臣李德森（Andrea Leadsom）今天則投書媒體，指責同屬保守黨的下議院議長貝爾考（JohnBercow）「公然濫用」權力，因此若提前大選，保守黨計畫打破慣例支持貝爾考的競爭對手擔任議長。

由於強生的英國脫歐策略造成國會陷入混亂，英國可能很快就會舉行國會改選。李德森在「週日郵報」（Mail on Sunday）發表文章說，保守黨應該在議長選舉支持貝爾考的對手。

英國國會3日通過法案，規定首相強生在10月19日期限前若未獲得國會同意新脫歐協議或無協議脫歐，便必須尋求延後脫歐。李德森寫道，貝爾考當天允許國會議員取得脫歐控制權，「令我們失望」。

李德森表示：「議長是下議院的高級官員和最高當局，是政治立場公正且獨立的議事裁判，這個職位的目的是保護憲法和監督議會行事。我們3日見到的卻是公然濫用這個程序。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080908