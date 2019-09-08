（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧今天表示，美國為促成阿富汗和平而和民兵組織塔利班進行的談判已中止，美方將繼續對塔利班施壓，並提供阿富汗部隊軍事支持，直到塔利班做出重大承諾。

由於塔利班（Taliban）宣稱犯下5日在喀布爾（Kabul）造成1名美軍和另11人喪生的爆炸攻擊，美國總統川普昨天意外宣布，取消和塔利班「主要領袖」在馬里蘭州（Maryland）總統度假地點大衛營（Camp David）的和平談判。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，美國已將阿富汗特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）召回華府，以規劃未來步驟。當被問到阿富汗和平談判是否已死，蓬佩奧回答：「目前來說是的。」

蓬佩奧接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時還說，美國將不會停止提供阿富汗部隊軍事支持，直到塔利班採取必要措施展現他們認真看待和平。

塔利班今天則發布聲明表示，川普取消談判，美國「將比任何人受傷更深」。但他們仍不排除恢復談判的可能性。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080908