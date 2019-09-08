（中央社記者林育立柏林8日專電）香港眾志秘書長黃之鋒在香港機場離境前突然被捕，德國媒體推測目的是阻饒他參加次日在柏林舉辦的晚會。黃之鋒原先在柏林行程包括會晤德國官員、議員並進行公開演講。

「畫報」（Bild）報導，黃之鋒是以「榮譽貴賓」的身分，受邀到柏林參加9日在國會屋頂舉辦的晚會。畫報對黃之鋒被捕感到震驚，認為目的是阻撓他參加這場盛會。

畫報是德國銷售量最大的報紙，每年夏末都會舉辦晚會，邀請德國政壇、媒體和演藝圈的100位名人出席。

畫報副總編輯朗茲海默（Paul Ronzheimer）評論說，今年慶祝柏林圍牆倒塌30週年的德國，對爭取自由的人有特殊的責任，黃之鋒啟程來德國之前被捕，證明中國對真相的恐懼有多大。

香港亂局在德國受到高度關注，香港民間人權連線副召集人黃奕武日前來柏林協助安排黃之鋒的行程，並接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）、「德國第二電視台」（ZDF）、「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）等重要媒體專訪。

黃奕武告訴中央社記者，德國向來重視人權，又具有相當的政治影響力，因此他和黃之鋒選擇德國作為海外遊說的第一站，期待有更多人能幫助香港。

對於黃之鋒在機場突然遭警方扣留，黃奕武感到無奈，原本安排好的行程被迫調整，「我們只能等待」。

他說，香港警方將黃之鋒通宵扣留的做法非常不恰當。

基民黨（CDU）人權政策發言人、議員布蘭德（Michael Brand）與黃之鋒約好10日見面，他對黃之鋒出發前被捕感到驚訝。

他說，黃之鋒被捕是「北京對柏林的挑釁」，呼籲德國政府出力讓黃之鋒早日獲得釋放。

按照原來的行程，黃之鋒在柏林還將會晤德國外交部官員和國會議員，11日舉行記者會，晚上在洪堡大學（Humboldt-Universitaet zu Berlin）發表演講。（編輯：陳永昌）1080909