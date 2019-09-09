直播出包！韓國知名女實況主 edoongs2（에디린）日前才與其他三位 COSER 一同泳裝直播爆紅，直播觀看人數飆破兩萬，甚至在上週六（ 7 ）號才開直播與粉絲一同慶祝生日，沒想到在今（ 9 ）日凌晨開完直播後疑似忘記關，全身一絲不掛被直播觀眾看光，甚至連疑似男友的男性都曝光。

這名韓國女實況主 edoongs2 才剛經營 Twitch 實況不久，在日前與其他三位美女實況主同台穿泳裝直播後，成功炒起知名度。她也在上周六開心的與粉絲們一同過生日，卻沒想到意外來的也特別快。

今（ 9 ）日凌晨， edoongs2 在結束直播後疑似忘記把直播串流關了，導致她洗完澡後一絲不掛的模樣被仍在實況台的觀眾全看光，下面更被眼尖網友指出已經「炸毛」。最火辣的是下一秒疑似男友的人進入房間，兩人互動平淡，可看出兩人已習慣這種互動方式。

沒想到過一段時間後，男方突然發現， edoongs2 好像沒關直播，便趕緊大喊提醒她，自己則快速跑出鏡頭外，女實況主也趕快衝到電腦桌旁，結束直播。這段畫面目前已經流傳在各大論壇中，而 edoongs2 的 Twitch 過去直播紀錄已全刪，只剩觀眾剪輯片段。此外她的 ig 目前也已關閉，尚未對此次事件做出回應。也有網友指出 edoongs2 是電腦遭到駭客入侵，被遠端重啟直播，才導致這起事件。（編輯：潘毅）