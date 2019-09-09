（中央社阿布達比8日綜合外電報導）美國官員今天表示，只要有人買伊朗石油或與伊朗革命衛隊做生意，美國將會繼續祭出制裁，而且將不再就進口伊朗石油提供制裁豁免待遇。

路透社報導，美國總統川普去年退出伊朗與世界強權2015年達成的核子協議後，由於美國恢復制裁，伊朗原油出口量銳減8成以上。

美國財政部主管反恐與金融情報次長曼德爾科（Sigal Mandelker）告訴媒體：「我們會持續施壓伊朗，如同總統（川普）所言，未來不會有任何關於伊朗石油的豁免待遇。」

曼德爾科還說，由於美國施壓，伊朗石油銷售量已「嚴重暴跌」。

英國7月在直布羅陀外海扣押一艘伊朗油輪，原因是懷疑油輪裝載的伊朗石油將運往敘利亞，違反歐洲聯盟制裁，後來8月中釋放油輪。這艘油輪已改名為艾德瑞安達里亞1號（Adrian Darya 1）。

美國財政部8月底將艾德瑞安達里亞1號列入黑名單。伊朗今天表示，這艘油輪已在地中海某處停靠後卸油。

曼德爾科表示：「這不僅關乎這艘油輪，而是強烈警告全球所有公司。各企業和政府都曉得在與伊朗做生意或與美國做生意之間該如何抉擇，這想都不用想。」

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）3日表示，他們絕不會與美國舉行雙邊會談，但如果美國取消所有對伊朗的制裁，他們可以加入伊朗與其他參與核協議國家的多邊會談。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1080909