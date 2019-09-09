（中央社巴黎8日綜合外電報導）英國能否如期在10月31日脫歐，目前在英國國內已成政治鬧劇。法國對此似乎已耐心耗盡，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天揚言否決英國再延後脫歐期限。

法新社報導，勒德里安在媒體節目裡說：「照當前情況看，答案是否定的..我們才不要每3個月就搞一次讓他們延後。」

他說：「英國說想提出其它解決方案、替代安排以便能脫歐，但我們一直看不到東西，所以不想再讓他們延後了..讓英國當局告訴我們解套方法，讓英方為自己的情況負責..他們必須告訴我們究竟想幹嘛。」勒德里安指的是英國首相強生稱要找出愛爾蘭邊境保障措施的替代機制，這是目前英國脫歐協議卡關的一大癥結。

英國原本應在今年3月29日脫離歐盟，但因府會僵局使時程趕不及，目前期限延至10月31日。

英國「衛報」報導，英國政府希望移除愛爾蘭邊境保障措施。這項措施將使英國留在關稅同盟及北愛仍留在單一市場，以免英國北愛與愛爾蘭共和國之間出現硬邊界。

英相強生的特使佛羅斯特（David Frost）現每週與歐盟負責脫歐事務的委員會談話兩次，但歐盟消息人士透露，找出愛爾蘭邊境保障措施替代方案的過程，已淪為鬧劇，「根本就還拿不出如何替代愛爾蘭邊境保障措施的實質方案，但英方卻假裝有進展。我們成了英國國內紛擾的工具」。

歐盟方面的消息已指出，甚至沒有證據顯示英國政府有要另達成脫歐協議的具體方案，英國最近連串閣員請辭和不停傳出要提前大選，都強化歐盟對英國根本沒認真想達成協議的印象。

衛報認為，法國外長揚言否決再讓英國延後脫歐，雖被認為是對英國高度不耐，但歐盟方面已表明，真要去否決英國延後的可能性也不高，像歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）已多次表示，無協議脫歐絕非歐盟的選項。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1080909