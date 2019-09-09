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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國首相強生的發言人今天表示，強生奏請女王下令國會休會一個多月，將自今天晚間開始，直到10月14日為止。強生此舉似是為了阻止國會議員杯葛他的脫歐戰略計畫。

強生（Boris Johnson）的發言人表示：「國會將在今日的議程結束後開始休會。」

發言人進一步說，無論政府所提10月15日提前舉行大選的法案表決結果如何，國會休會已成定局。

強生上月奏請英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II） 下令國會休會直到10月14日，以利他推動國內新議程。

但國會休會的時機，以及休會期過長引發政壇不滿，痛批此舉是「憲法暴行」和「政變」。

路透社報導，一項目的在防止英國於10月31日無協議脫歐，迫使強生延後脫歐的法案今天將生效，但首相發言人強調，政府不會延後脫歐期限。

發言人表示，強生不會准許任何無意義的延後脫歐，國會議員應該通過強生今天稍後提出的提前大選法案。

強生試圖提前舉行大選，今天將二度闖關，但預料將受到反對派國會議員的阻撓。

在國會席次未過半情況下，強生希望透過提前大選實現他所堅持的承諾，無論有沒有達成協議，10月31日一定脫歐。

強生5日誓言，他絕不會延後脫歐，他寧願「死在溝渠裡」也不會這麼做。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080909

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