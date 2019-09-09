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（中央社台北9日電）香港行政會議成員羅范椒芬公開說，有年輕女子被誤導，向「反送中」示威者提供免費性服務。此話引來風波，網民組成的民間記者會批評她散布假新聞，也有立法會議員要求她道歉。

綜合港媒報導，羅范椒芬今天早上接受官方香港電台英文節目訪問時作上述表示。她稱「確認事件屬實」，但卻沒有解釋如何確認消息屬實，並指有人批評她散播謠言，因此不再受訪，由市民決定是否相信她所講的內容。

她還勸告少女與示威活動中認識的新朋友聚會時，必須要小心和保護自己，以及遠離酒精和大麻，避免受到傷害。

明報報導，由網民組成的民間記者會晚上8時召開記者會，批評羅范椒芬散播不實的「假新聞」，行為不能接受。發言人批評羅范椒芬言論極不尊重女性，旨在抹黑前線及分化民眾。

民主黨性別平等專員、立法會議員黃碧雲則是發新聞稿譴責，說羅范椒芬如有真憑實據，應協助有關人士報警求助，而非在電台危言聳聽，發放假消息誤導公眾，羅范椒芬應收回言論及向公眾道歉。

黃碧雲指出，近日有人蓄意在網上散播流言，內容與羅范椒芬所言相同。她表示，這些失實圖片及錄音是由成人網站舊片段及改圖而成，最近已有當事人公開澄清自己照片被人惡意改圖。

黃碧雲說，臨近11月底區議會選舉，建制派可能會透過網路及不同方式，抹黑反送中運動及示威者，呼籲市民勿傳閱未經核實資訊。

羅范椒芬曾任前香港教育統籌局局長和廉政專員，現任行政會議成員及香港科技園董事局主席。行政長官會同行政會議是香港最高決策機構。（編輯：張淑伶）1080909

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