（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）英國國會今天議程結束後即將休會5週，不過下議院議長貝爾考（JohnBercow）率先拋出震撼彈，宣布將於10月31日脫歐日當天辭職，結束10年任期。

下議院的議長制度可追溯至1377年，在18、19世紀演變出議長必須保持中立的規矩。現任議長貝爾考從2009年起出任議長。他之前是保守黨議員，但當選議長後必須脫離黨派，維持中立。

不過，貝爾考在脫歐過程中的許多抉擇被認為偏頗、傾向留歐派，引發脫歐派激烈質疑。

像是前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議要在下議院第3度闖關時，貝爾考援引一項400多年歷史的議事規則，拒絕讓梅伊把被否決2次的脫歐協議帶回議會。梅伊不得已，只好把協議一分為二，僅表決「退出協議」（Withdrawal Agreement）部分。退出協議遭到否決後，貝爾考又說不肯讓梅伊進行第4度表決。

貝爾考今天宣布辭職訊息時，工黨議員全體起立鼓掌致敬，但多數保守黨議員仍坐在座位上。

貝爾考表示，他將在10月31日，或是下次大選之前辭職，端看哪一個事件先發生。

但由於首相強生（Boris Johnson）提出提前大選的動議今天不太可能取得2/3支持門檻，下次要再提就得等到10月14日重新開議後，即使表決通過，最快也要11月底才能舉行大選，因此10月31日應該就是貝爾考的去職日。

貝爾考表示，他10年的議長生涯即將邁向終點，能夠擔任議長是他至高的榮幸。他指出，早在2017年大選時，他就決定接下來是他議長的最後任期。他第一次當選議長時，曾說任期不會超過9年。

之所以敲定10月31日離任，貝爾考表示，是因為若議員今天否決提前大選，在脫歐前的最後一週激烈辯論，需要有一位「經驗豐富」的議長來領導。

他也警告，如果國會決定在下次大選後才選出新議長，新上任議員在選舉議長時很可能被黨鞭左右。

議長由所有下議院議員匿名投票選出，但傳統上會由兩大黨人馬輪流擔任，因此下任議長應該要出身工黨，可能人選包括現任副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以及前工黨副黨魁哈曼（Harriet Harman）。（編輯：林治平）1080909