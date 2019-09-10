現代人工作壓力大，工作時間又長，不僅運動的時間變少，許多精緻的食物吃下肚，體重、體脂往往都會體重機上反應出來。若是想要維持健康的體態，還可以透過哪些小技巧維持代謝力？近期日本健康茶飲的風氣相當盛行，將大家熟知的中藥材（如杜仲、黑豆）等入茶，配合正常作息，能有促進新陳代謝之感，讓許多時下男女趨之若鶩。醫師也提醒，茶飲固然對身體有幫助，但也要留意飲用量，才能真正達到目標。

上璽中醫診所院長余雅雯提醒，對於女性來說，肝、脾、腎等經絡與內分泌極為相關，一旦受影響，不僅肌膚容易出問題，容貌看起來會更加老態，精神和體態也都會隨之下滑，透過杜仲、黑豆、普洱等茶飲，來改善上述不佳的狀況，精力也能更加充沛。

保養好肝脾腎是恢復女人元氣的重要秘訣！余雅雯表示，腎與女人衰老有關，在日常生活中，可多補充「深黑色」藥材或食材，如杜仲、黑豆、黑芝麻、黑木耳與烏骨雞等；肝與內分泌、情緒有關，可以多吃「綠色蔬果」，如花椰菜、菠菜等；脾胃則關係到消化代謝，則是建議可多食用五穀雜糧。

值得注意的是，上述食材雖然可以增強代謝力，但食用也不可過量！余雅雯說，黑豆、黑芝麻具抗氧化特性，但黑豆吃多容易脹氣，建議可用五錢黑豆泡水，一天飲用500C.C.；黑芝麻則是因為油脂含量高，過量反而容易腹瀉、肥胖，建議一天食用一湯匙為佳。

至於一般最常接觸到的普洱，它具有溫暖脾胃、助消化的功效，在中醫的觀點中，普洱同時還具有清熱、利水、通便的好處，因此對於想要促進代謝，維持體態，普洱也是好的茶飲。一般建議一天可以喝1~2次，每次5~8克比較適宜。

日本茶飲進口商表示，日本現在非常風行飲用健康茶飲來調整體質，這次特別將在日本樂天銷售第一名的Tealife帶回台灣，希望給消費者健康的新選擇，在TeaLife茶飲系列中，有普洱茉莉花茶、黑豆牛蒡茶（無咖啡因）、普洱茶及美達寶美茶及蒲公英茶等，都是源自於日本「茶的故鄉」日本靜岡縣島田市，當中最熱銷的美達寶美茶，更是從數十種茶葉中，精選出「北海道黒豆」、「普洱茶」、「烏龍茶」、「杜仲茶」四種精質茶品做混合，口感豐富且滑順，當中更富含「重合兒茶素」、「沒食子酸」等成分，能促進新陳代謝還可以幫助維持體態。

若想借重中藥材達到保健美容、維持體態的作用，余雅雯強調一定要注意三件事。第一、切勿食用過量，建議先由醫師診斷，針對個人體質調整適合的份量和藥材。第二、一有不適應立即減量甚至停止。第三、單一食用容易讓身體缺乏其他養分，甚至產生副作用，應多元化攝取。