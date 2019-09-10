（中央社記者何宏儒伊斯坦堡9日專電）土耳其媒體今天公布據稱是沙烏地阿拉伯記者哈紹吉生前最後10分鐘，與來自利雅德的暗殺小組談話錄音。這是哈紹吉案發生近一年來，公諸於世的最完整相關錄音內容。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）於2018年10月2日在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭到從利雅德派出的15人暗殺小組殺害並肢解，遺體至今仍下落不明。「每日晨報」（Daily Sabah）網站今天報導，土耳其國家情報局（MIT）在這起駭人聽聞凶殺案發後旋即取得錄音，也跟負責調查的土耳其有關當局和國際機構分享。

報導指出，暗殺小組中的沙烏地安全官員穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb），與沙烏地安全機構法醫證據部門負責人圖拜吉（Salah Mohammed AbdahTubaigy）於伊斯坦堡時間當天下午1時2分，也就是哈紹吉抵達領事館前12分鐘時的對話內容如下：

穆特瑞伯：「屍體有可能放進袋子裡嗎？」

圖拜吉：「不可能，太重了，也太長了。事實上，我一直在處理屍體，我很會切割，雖沒處理過溫體的，但是對我來說還是輕而易舉。我切屍體的時候通常會戴上耳機聽音樂。同時，我會喝咖啡並抽菸。等我肢解好了，你們再把屍塊裝進塑膠袋裡，放進行李箱拿出去。」

錄音可聽到圖拜吉說：「我在法醫證據部門的上司不曉得我正在做的事，沒有人保護我。」這透露出，他一開始就希望，在上達沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的垂直科層體系中，有人能夠針對用肢解的方式處理哈紹吉遺體而扛下責任。

在這段對話最後，於錄音檔時間碼當天下午1時14分時，穆特瑞伯詢問「牲禮（animal to besacrificed）到了沒」？另一個身分無法辨識的聲音回答：「（他）到了。」

根據公布的錄音內容判斷，哈紹吉進入領事館後跟熟人或認識的人打招呼。然後有人向他表示，沙烏地駐伊斯坦堡總領事奧泰比（Mohammad al- Otaibi）沒有外出。哈紹吉先被殷勤地接待到領事館2樓，等他開始心生疑竇時，已被人拉住手臂。這時可以聽到他說：「讓我走，你以為你在幹什麼？」

哈紹吉一進入凶案現場那間辦公室，就可聽到穆特瑞伯說：「請坐。我們必須把你帶回去（利雅德），國際刑警組織（INTERPOL）發出通緝令，要求把你帶回去。我們是來抓你的。」

哈紹吉說：「並沒有針對我的訴訟，我未婚妻在外面等我。」

期間，另外一個可能負責扮「黑臉」的身分不詳聲音一再要求哈紹吉「長話短說」。

時間碼下午1時22分時，錄音內容可以聽到穆特瑞伯問哈紹吉，身上有沒有帶手機？哈紹吉回答：「我有兩支手機。」穆特瑞伯又問：「什麼廠牌的？」哈紹吉回答：iPhone。

哈紹吉生命最後10分鐘對話內容如下：

穆特瑞伯（以下簡稱穆）：給你兒子發個訊息。

哈紹吉（以下簡稱哈）：我該跟兒子說什麼？

穆：你寫封簡訊，我們先排練一下，給我們看一下。

哈：我該說什麼，「回頭見」嗎？

暗殺小組身分不詳成員：長話短說。

穆：比方說，你寫「我在伊斯坦堡，聯絡不上我的話，別擔心」之類的。

哈：我不該提到綁架。

暗殺小組身分不詳成員：把夾克脫掉。

哈：領事館怎麼會發生這種事？我什麼也不會寫。

暗殺小組身分不詳成員：長話短說。

哈：我什麼也不會寫。

穆：寫吧，賈瑪爾（哈紹吉的名字），快點。你幫我們，我們就幫你，因為我們終究會把你帶回沙烏地阿拉伯，如果你不幫我們忙，你也知道最後會怎樣。

哈：這裡有條毛巾，你們要讓我服麻醉藥嗎？

圖拜吉：我們會讓你睡一覺。

服用麻醉藥之後，還可以聽到哈紹吉說：「休想讓我閉嘴。」後來他就不醒人事了。哈紹吉生前最後一句話說：「我有氣喘，別這樣做，你會把我悶死。」

凶手用塑膠袋套住他的頭，導致他窒息，終至氣絕。接下來的錄音內容以扭打和掙扎為主，間或夾雜著「他睡著了嗎」、「他頭抬起來了」、「繼續推」、「好好地推」等內容 。

扭打和壓制的聲音持續了一下子，然後哈紹吉斷氣。暗殺小組接下來開始肢解遺體。時間碼下午1時39分的時候可以聽到解剖鋸的聲音，過程持續半個小時。

據土耳其文「晨報」（Sabah）信息部門出版書籍「外交暴行：哈紹吉謀殺案的暗黑秘密」（DiplomaticAtrocity: The Dark Secrets of the KhashoggiMurder，暫譯），圖拜吉將哈紹吉遺體肢解後，屍塊分裝在5個行李箱，被送出凶案所在大樓，之後下落不明。

哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者。他去年10月2日為了安排再婚事宜而進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館後人間蒸發，留下許多無法釐清的疑點。沙烏地提出諸多自相矛盾說法後，終於在他遇害18天後，坦承哈紹吉已在領事館內遭到殺害。

沙烏地官員提出本來只打算將哈紹吉帶回國的說法，並將命案歸咎於「自作主張的行動」，不過對於遺體所在，迄今不漏口風。

聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）於6月19日公布立場明確的調查報告，作成沙烏地預謀殺人的結論，並確認應調查穆罕默德．沙爾曼的責任。

姓名不詳的11名沙烏地人遭依謀殺罪嫌在利雅德受審，其中5人遭到求處死刑。但是被認為策劃本案的王儲最高階幕僚卡塔尼（Saud al-Qahtani）仍逍遙法外，據報還跟穆罕默德．沙爾曼續有往來。（編輯：馮昭）1080910