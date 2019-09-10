（中央社東京10日綜合外電報導）日本成田機場昨天因為颱風法西侵襲聯外交通中斷，被日媒形容是「陸上孤島」，總計超過1萬3000人被迫在機場過了一夜。其中，外國旅客因為接收不到最新訊息，要求機場改善。

日本放送協會（NHK）報導，受到法西昨天侵襲關東地方，位於千葉縣的成田機場聯外交通受阻，逾1萬3000人被迫留宿機場一夜。

成田機場昨天往來東京都內的JR及京成電鐵等鐵道，還有高速巴士等交通工具無法行駛，很多搭機抵達成田機場的旅客，擠滿入境大廳。

成田機場公司表示，昨天在機場過夜的旅客數逾1萬3000人，包括第一航廈約3300人、第二航廈約9300人及第三航廈約700人。

機場公司昨天準備了飲用水、餅乾及睡袋等合計1萬8000組物資，分配給被迫留宿機場的旅客；另外也設置可供行動電話充電的設備。

京成電鐵從今天第一班車開始按正常時刻表行駛，日本時間清晨6時許多旅客都拖著行李，在購票窗口排隊等待。

從國外返回成田機場的50歲日本女性說，因為附近的旅館都沒有空房，只能在機場待到上午，她只有拿到飲用水，等到列車或巴士復駛後再回家。

日本經濟新聞報導，昨天成為「陸上孤島」的成田機場有逾萬人被迫留宿一晚，在2020年東京奧運登場前，許多外國旅客要求成田機場改善對外國旅客的通知能力。

成田機場昨天的狀況可說是一片混亂，特別是外國觀光客普遍感到不安。機場內可以看到邊哭邊打電話回國的年輕女性，及拿不到睡袋感到困擾的中年女性。

一位25歲的美國旅客本來昨天要在成田機場轉機前往台灣，但因為昨天航班取消只能留在機場過夜，今天決定先暫緩到台灣，決定先搭電車進東京都內找個飯店睡覺，「完全沒有睡到覺，今天無論如何都想早點躺上床休息」。

很多外國觀光客昨天想問工作人員交通工具行駛狀況，但語言無法溝通；有人好不容易花了約半小時穿過重重人群，到了能說英語的詢問處，卻無法得知最新資訊。

雖然機場公司在機場內有播放多國語言的廣播，但外國觀光客說，廣播聲音不清楚，很難聽到在說什麼。

一名第一次到日本觀光的外國旅客說，希望成田機場能增加外語能力強的工作人員來回查看，就算只有仔細地提供最新訊息，也能緩和大家的不安；東京明年就要舉辦奧運會，屆時會有很多不懂日文的觀光客大量到訪，希望一定要改善這種情況。

日本朝日新聞報導，機場公司表示，昨天起降班機共有124個航班被取消；雖然到今天凌晨前有派出免費巴士前往東京站，但還是有包括出境旅客滯留機場。

昨天預計搭機出國的8位日本旅客，原本航空公司表示起飛時間未定，但最後到昨天晚間6時過後卻說航班被取消，只能搭乘今天的航班，所以只好拿著配發的睡袋在大廳過夜。

家住長野縣的34歲男性說，如果班機取消就該早點通知，到今天真的起飛前都無法安心。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080910