NOWnews 今日新聞

專訪／拒絕被標籤「天才IT大臣」 唐鳳：那是動漫角色

專司社會創新、開放政府等議題的行政院政務委員唐鳳，在本次新冠肺炎疫情大放異彩，其卓越的數位能力更被日媒評價為「天才IT大臣」。不過面對此番美譽，唐鳳謙遜地說，這個稱號已經像是動漫人物一樣，成為一個可供