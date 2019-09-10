NOWnews 今日新聞

林佳龍曝連假第三日國道地雷區 國五車流將達平日7倍
今（109）年端午連假適逢「報復性旅遊潮」，甚至從連假前一日就出現車潮，尤其是國道午後往宜蘭甚至出現連續36個小時時速不超過40公里的塞車狀況，明（27）日將進入連續假期第3日，交通部長林佳龍今（26
端午連假第三天收假車潮湧現 9地雷壅塞路段看這裡
今（27）日是端午連假第三天，一早上午８點，高速公路1968皆顯示全台國道大多維持每小時80公里以上的正常車速，不過高公局預估收假潮將湧現，壅塞路段可能包括國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔
平民巨星／蛻變甜蜜系天后 王心凌傾聽內心不隨波逐流
女星王心凌出道17年，一路從甜蜜教主走到甜心天后，無論在歌唱或是戲劇都交出亮眼成績，但她的成功不是偶然，而是堅持做自己、不隨波逐流堅持下來的成果。王心凌日前義氣相挺，特地擔任黃子佼主持的選秀節目《平民
專訪／拒絕被標籤「天才IT大臣」 唐鳳：那是動漫角色
專司社會創新、開放政府等議題的行政院政務委員唐鳳，在本次新冠肺炎疫情大放異彩，其卓越的數位能力更被日媒評價為「天才IT大臣」。不過面對此番美譽，唐鳳謙遜地說，這個稱號已經像是動漫人物一樣，成為一個可供
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