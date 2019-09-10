（中央社巴黎10日綜合外電報導）由聯合國秘書長潘基文率領的全球委員會今天警告，富國和窮國現在都須進行投資，來對抗已經存在的氣候變遷影響，否則未來將付出更高代價，還說我們必須適應已無可避免的情況。

法新社報導，「全球調適委員會」（GlobalCommission on Adaptation）報告主張，今後10年在5個關鍵領域投資1.8兆美元，不僅有助緩解全球暖化的最嚴重衝擊，也可望創造超過7兆美元的淨收益。

報告結論說：「減緩氣候變化的全球行動大有可為，但還不夠。」「我們必須投入大量精力來適應如今已無可避免的情況。」

報告說，現在投資早期預警系統、抵禦氣候變遷基礎設施、保護紅樹林，優化農業經營管理和改善淡水資源，能回收數倍成本。

舉例來說，熱帶潮汐林紅樹林有助抵擋暴潮，在商業漁業方面也扮演重要角色，但全球至少有1/3紅樹林遭人連根拔起，以發展觀光業或水產養殖。

潘基文（Ban Ki-moon）對記者說，若未在2030年前祭出行動，「氣候變遷恐會將開發中國家的一億多人推到貧窮線下。」

與世界銀行（World Bank）執行長喬治艾娃（Kristalina Georgieva）共同主持報告的微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）說：「世界各地的人們正在經歷氣候變遷的毀滅性影響。」

相較之下，在聯合國氣候談判25年歷史中，適應性在議程中遠遠落後於「減緩」或減少碳排。

長久以來，各界認為這項問題只會影響窮國和發展中國家。

然而近來的大規模內陸洪水、美國一連串破紀錄颶風，加上歐洲和日本的驚人熱浪，在在都顯示財富並不足以抵抗這一切。

任職英國國際開發部（DFID）的報告共同執筆人莫洛伊（Dominic Molloy）說：「不只是開發中國家，已開發國家也是一樣」。

他還說：「但是，增加關注適應性的同時，也不應模糊削減碳汙染的必要性。」

莫洛伊說：「我們絕對需要雙管齊下，減少碳排和適應（環境）。」「這個委員會的宗旨，是提高各界對適應性的關注，而非轉移減緩（氣候變遷）的焦點。」（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1080910