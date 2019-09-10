（中央社記者蕭博文台北10日電）網紅陳沂在臉書直播批評國軍大部分志願役軍人是廢物，遭475名志願役士兵控告涉犯公然侮辱等罪。士檢認為，陳沂言論並未針對特定或可得特定對象，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，陳沂被控於去年8月23、26日在個人臉書，以直播方式發表「大部分志願役都是廢物」等言論，共475名志願役士兵提出告訴，除部分向士檢提告，另有澎湖、橋頭、金門等地檢署移轉由士檢偵辦。

陳沂向檢察官表示，她說大部分志願役是廢物，也代表少部分志願役不是廢物，而且她根本不認識提告之人，「他們來提告是想對號入座，覺得自己是她口中的大部分志願役嗎？希望他們不要這樣說自己。」

檢察官傳喚邱姓士兵等3人，邱男等人證稱台灣約有23萬名志願役，他們不認識陳沂，陳沂直播中也沒提到他們的姓名。

檢察官認為，陳沂直播中的言論屬於對不特定人或不能推知之人所為的言論，與公然侮辱須對特定或可得特定對象為之的構成要件不符，全案犯罪嫌疑不足，處分不起訴，告訴人可聲請再議。

另方面，陳沂同樣因批評國軍大部分志願役軍人是廢物，遭國防部、4名志願役控告公然侮辱。台北地檢署認定陳沂並未指名志願役的誰（特定人），8月間處分不起訴。（編輯：李錫璋）1080910