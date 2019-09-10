（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國財政部今天宣布，一旦無協議脫歐，英國將恢復20年前遭歐盟以違反單一市場原則為由喊停的免稅購物，屆時來往歐洲的英國旅客在出入境前購買菸酒等商品，就可省下一筆稅金。

財政大臣賈維德（Sajid Javid）發表聲明指出：「我們希望大家好好享受得來不易的假期。政府這個決定對度假者將有所助益。」

財政部舉例，一旦恢復免稅機制，在倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）購買葡萄酒，一瓶最多可以比現在便宜2.23英鎊（約新台幣85元）。

歐盟20年前以違反單一市場原則為由，禁止成員國間施行免稅購物，但英國目前已開放前往非歐盟成員國的旅客享受免稅優惠。

賈維德指出，一旦英國下月底無協議脫歐，自英國前往歐洲的旅客只要在離境前購買菸酒，就可省下20%的加值稅和另外徵收的消費稅。除了菸酒，其他免稅店商品也將獲減免高達20%的加值稅。

由歐洲回英國的旅客則可維持現況，在付稅狀況下帶回不限量的菸酒，或者是只在歐盟國家限量購買免稅菸酒帶回英國。

根據報導，即刻恢復菸酒免稅只有在無協議脫歐的情況下才可行。英國目前和歐盟敲定的脫歐協議規定，英國在過渡期仍將受歐盟的單一市場和關稅同盟原則規範。

儘管此一免稅措施預計讓英國國庫每年短收1億5000萬至2億英鎊，各界預期將有助提振旅遊產業和英國沿岸城鎮的經濟。

英國太陽報（The Sun）報導，屆時免稅措施將適用於機場、港口、渡輪和遊輪等，預料也將吸引更多歐洲旅客在離開英國前消費。

法新社報導，諸如多佛（Dover）等港市在2016年的英國脫歐公投中，投贊成票的選民比例在全國排名居前。

恢復菸酒免稅可能讓流行於1980年代和1990年代初的「豪飲掃貨遊輪」（booze cruises）重出江湖。當時法國和比利時的菸酒稅較英國為低，因此英國民眾搭乘遊輪前往掃貨，大量購買菸酒。

首相強生（Boris Johnson）力主英國在10月31日脫歐，無視無協議脫歐風險，但屢遭國會強力阻撓。昨晚他在為求下月底脫歐而提出的提前大選動議接連遭國會封殺後，允諾會努力與歐盟達成脫歐協議。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1080910