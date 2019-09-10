光著上半身，皮膚被曬得黝黑，僅僅穿著一條游泳短褲的海軍陸戰隊員，咬著牙，揮汗匍匐前進，爬過一條以稜角尖銳的咾咕石鋪成、長約50公尺的路面，一邊還要做出教官指定的戰技動作；過程中，只要教官認定動作不合格，就要重新再來，沿路還會被潑鹽水，隊員們無不遍體鱗傷；成功穿越後，淚水、血水與汗水夾雜，但每個人抱著家人、女友，卻都開心地笑了……。這段著名的穿越「天堂路」畫面，近幾年，在媒體的廣泛報導下，成了許多民眾對國軍嚴格訓練的印象，也讓過去死板板的軍事教育宣傳報導，開始出現「人情味」與「故事感」。

從行銷的角度分析，比起用直述法正面推銷商品(或組織的形象)，側面「說故事」是更好的行銷方式。受眾可以從一則又一則的人物(或團隊)故事中，感受到組織要傳遞的「正面精神」，進而潛移默化，改變人們對特定組織的觀感。

從「天堂路」開始，軍方政戰主事者面對媒體的態度，也逐漸改變。接近軍方高層的朋友透露，其實國防部近年來，一直在苦思如何讓傳統的軍教節目蛻變？如何讓官兵更願意收視？也更能吸收他們想要傳達的內容。

三年多以來，軍方開始大量製作微電影，陸續推出的影音短片中，有些感人題材出現，抓到網路族群和年輕人的目光；儘管這些微電影，不見得每一部都精采，但明顯可以看到主事者的企圖心。

同一時間，「國防部發言人粉絲團」粉絲人數超過三十萬，在各公家單位的粉絲專頁中，算是頗具人氣；而且，軍方製作的影片，也開始會設計「梗」，除了外界再熟悉不過的「天堂路」外，也會設計在艱辛的山隘行軍後，找可愛的小朋友來迎接媽媽；最近踢瓶蓋的遊戲很紅，海軍陸戰隊的莒拳隊，也輕輕鬆鬆來踢個一輪……

軍方終於領會到，嚴肅的國軍，其實也可以輕鬆一點，也可以更人性、更有血有肉。

最近，我也偶然從商業電視台，看到一個標榜「新視界」的節目；驚訝於同樣是軍事主題，但卻製作得比過去的軍事類型節目更精緻細膩；傳統軍事訓練與武器展示震撼性仍在，但又多了許多笑料與人味；進一步了解才知道，原來這也是在軍方支持下，委由商業電視台的資深軍事報導團隊製作的節目，難怪不同與以往的政令宣導、軍威展示，而能夠既有聲光效果，又兼具故事性，而且能深入一些平常我們接觸不到的軍事單位，揭開不為外界所知的面紗，蠻有「揭密」效果。

我自己十幾年前曾經主跑過一段時間的軍事新聞，當時就曾經參訪過許多帶有神秘色彩的單位，例如戰時的國家中樞「衡山指揮所」或隱藏在山裡面的「空軍佳山基地」；但當時礙於規定，只能看不能拍，更不用說公開播放，所以一般民眾難以一窺堂奧。當時的軍方高層總是擔心，如果拍攝、播放出去，那不就是把我們的機密公諸於世？連敵人都會知道，不利國家安全。

但隨著時代改變，軍方高層也理解，其實「開放拍攝」不必然等同於「揭露機密」，這兩者之間可以取得平衡，同樣地，過去避諱的「負面題材」，經過包裝之後，也可能得到「正面效果」。

像這次的新節目，就看得到這樣的改變；一些軍方過去不願意碰觸的「梗」，像是「緊急召回」等項目，都直接暴露在螢光幕前，也讓外界看見軍人的壓力與甘苦，看完之後更能理解軍人角色的特殊性。

當然，提到軍事行銷，最早、最成功的操作，還是美國的國防部。

美國國防部的編制當中，有一個主管「娛樂媒體」的司級單位，專門與好萊塢製片商協調電拍攝的相關問題；最經典的合作案例，就是將近三十年前，由阿湯哥擔綱主角的《悍衛戰士（Top Guns）》，成功宣傳了美國空軍，甚至帶動一股從軍的流行。

其他像是《珍珠港（Pearl Harbor）》、《世界末日（Armageddon）》等大片，到近來的 《變形金剛：復仇之戰（Transformers: Revenge of the Fallen）》，處處也都有美軍的支持，片中的航空母艦、F18戰機、C-17戰略運輸機一一亮相，更不用說是傳統的坦克、直昇機或運兵登陸艇，也沒有缺席；整部電影，就是一場極具影音震撼的軍威展示。

政府軍事單位協助拍片，或者自行支持拍攝宣傳節目，能否達到行銷效果，最重要的還是要回歸「製作手法」與「實質內容」。國軍雖然沒有辦法有美軍的排場與高科技武力展示，但是台灣的製作團隊，在「人情趣味」的表達功力，非常到位，很能拍出動人的小品。特別是在進入志願役時代，軍方唯有透過有效的行銷與宣傳，才能募得優秀人才，為全民效力，這是除了軍方本身軍事訓練與演習的精進外，另一個需要花費心思的議題。

●作者：蔡祐吉／職場作家、資深媒體人、企業講師

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