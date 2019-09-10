（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲當局今天說，澳洲東部的森林大火可能會延燒數週。於此同時，消防隊員冒險犯難使盡九牛二虎之力挽救民眾家園。

澳洲野火季節提前展開且異常兇猛，超過130起大火肆虐昆士蘭與新南威爾斯省，強勁風勢與長久的乾旱助長火勢。

昆士蘭省的黃金海岸竄起新的野火後，疏散數百居民，當地的電視畫面顯示，烈火吞噬森林，閃著火光的餘燼如雨而下。

為了控制火勢，約有1000名消防隊員徹夜與昆士蘭各地的惡火搏鬥。

昆士蘭省代理省長卓德（Jackie Trad）告訴記者：「昨晚冒險犯難的滅火行動簡直就是奇蹟。」

他說，當地只有一棟民宅被焚毀，不過藉由消防飛機的支援，打火兄弟仍持續頂著強風滅火。

昆士蘭省消防與緊急服務局（Queensland Fireand Emergency Services）代理局長瓦辛（MichaelWassing）表示，由於部分起火地點位處偏遠，撲滅火勢的努力將持續「數日及數週」。

在森林大火使得澳洲東部的數以百民眾逃離家園之際，警方指出，有個12歲大的男孩引發了森林大火，還有兩個10來歲的女孩則因昆士蘭省另處火災而被盤查。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080910