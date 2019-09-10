（中央社羅馬9日綜合外電報導）義大利總理孔蒂領導的新政府今天通過國會信任投票後，他呼籲歐洲聯盟改革預算規範並就移民問題展開合作。

經過激烈辯論後，根據正式計票結果，343位國會議員支持反建制的五星運動（Five Star Movement）與中間偏左民主黨（Democratic Party）新組成的聯合政府，另有263位國會議員投票反對。

孔蒂（Giuseppe Conte）稍早首次向國會發表演說，主要內容是批評前民粹派執政聯盟爭執不休，並承諾新政府會做得更好。

當前孔蒂所領導政府的最迫切議題，是即將要提出的明年度預算，這是新政府與歐盟關係最關鍵考驗。

孔蒂呼籲歐盟「改善」並簡化「穩定暨成長公約」（Stability and Growth Pact）。這項公約規範歐盟各成員國的債務不得超過國內生產總值的3%。

穩定暨成長公約是歐盟執行委員會與負債累累的義大利上屆民粹政府之間意見不合的關鍵。義大利必須在未來數週內向歐盟提交收支平衡的預算案。

若義大利無法做到，則明年1月1日加值稅率將自動提高，以增加國庫收入，這對於最貧窮的弱勢最不利。

不過奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）反對鬆綁歐盟的規範。庫爾茨是中間偏右政黨人民黨（OeVP）的黨主席。

庫爾茨發推文說：「義大利絕不能變成希臘第2，不論如何，我們不會替義大利還債！」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080910